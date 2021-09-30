〈陸港盤後〉長假前A股走強 成交量縮減至兆元以下

A 股 9 月最後一個交易日，主要股指集體收高，兩市超過 3700 檔個股上漲，創業板漲逾 2%，上證指數收高 0.9%，但成交金額縮減，未能突破兆元人民幣。

上證指數周四 (30 日) 收報 3567.25 點，漲 0.90%，成交額 4457.35 億元；深證成指報 14309.01 點，漲 1.63%，成交額 5047.04 億元；創業板指數收 3244.65 點，漲幅 2.19%。

兩市合計成交金額 9504 億元人民幣。此前已經連續 49 個交易日破兆，創下歷史最長紀錄。

港股科技股仍欲振乏力，恒生指數收報 24575 點，跌 87 點，恒生科技指數跌 1.3%，報 6101 點。恒大危機未解除，下跌近 4%。

鋰電池仍是今天重點類股，鋰電池原材料價格連創新高，推升天奈科技、星云股份、西藏珠峰等相關個股走強。碳酸鋰產品價格持續上漲，目前價格已接近 19 萬元 / 噸，近一個月漲了 50% 以上，相比年初每噸 5.7 萬元左右的價格，漲幅高達 233%。

經濟數據部分，9 月財新中國製造業採購經理指數（PMI）上升 0.8 個百分點至 50.0，前值為 49.2。數字不佳推升政策刺激預期，且十一假期將至，預計推動消費。

港股房地產股上漲，中國央行、銀保監會昨天聯合召開房地產金融工作座談會，再次強調「維護房地產市場平穩健康發展」。

券商觀點：

展望後市，海通證券認為，年內第三股風正來臨，市場風格將更加均衡。一方面，穩增長政策有望進一步加碼，地產政策或有望改善，而風正吹向低估的大金融和基建相關製造。另一方面，海通認為市場的新一輪上漲正蓄勢待發中，建議均衡配置硬科技、大金融 (如券商)、基建相關製造。

國盛證券指出，結合歷史日曆效應，長假後市場有望迎來反攻，且三季度業績對於節後公司漲跌具有很強的相關性。在價格韌性延續且相對業績優勢明顯的背景下，繼續看好上游品種的表現。