〈陸港盤後〉阿里、騰訊攜手衝 恒科指勁揚2.1%

周二 (28 日)A 股三大指數在開低後保持震盪，早盤近兩個交易日下滑的上證表現強勢，指數在震盪中攀升，反而近期強勢的創業板指在獲利了結影響下，出現衝高回落的現象。

午盤後，上證依舊持續走揚，而深證和創業板指仍向下探底，終場上證成功重回 3600 點之上。

由於中國人行在第三季貨幣會議報告中提到會穩定房市健康發展，市場解讀人行會出手救房市，帶動房地產類股全面反彈，金融類股也順勢走揚，成為上證收紅的主因。

不過十一長假將至，投資人交易意願低落，今日滬深兩市成交金額跌至人民幣 1.04 兆元，逼近兆元大關，日減 24%，不過連續 48 個交易日成交金額破兆仍創史上最長紀錄。

港股方面，受到 A 股早盤走揚，以及阿里巴巴 (9988-HK) 與騰訊 (700-HK) 合作消息的利多刺激下，恒指開高震盪。此外中資地產類股也在中國人行似乎有意出手穩定房地產業的聯想之下呈現反彈。

阿里巴巴確認旗下餓了麼等數款 App 將陸續導入微信支付，並宣稱會繼續與其他平台一起合作，打破網科企業長期以來「互不往來」的新頁，阿里巴巴大漲 6.3%，騰訊上揚 1.1%。

而在網科股齊揚的利多帶動下，恆科指出現難得的大漲走勢，漲幅超過 2%。

資料來源: 鉅亨網

截至收盤，上證綜指上漲 0.54%，報 3602.22 點；科創 50 指數下跌 0.07%，報 1354.1 點；深證成指小跌 0.21%，報 14313.82 點；創業板指下挫 0.62%，報 3211.45 點

恒生指數上漲 1.2%，報 24500.39 點、恒生科技指數上揚 2.09%，報 6231.55 點。

北向資金進出方面，周二北向資金買超人民幣 47.86 億元，其中滬股通買超人民幣 41.76 億元，深股通買超人民幣 6.1 億元。

法人觀點

萬和證券認為，目前類股漲跌快速輪動，產業概念及題材性板上漲缺乏持續性，對未來大盤趨勢判斷上帶來一定的難度。目前中國經濟復甦壓力大，不確定性增加，將使指數有較大機率保持區間震盪態勢。

此外隨著十一長假逼近，投資人觀望氣氛濃，此將影響股市成交量。產業方面可關注食品飲料、醫藥生物、電子，及半導體。

