藥華醫藥ESG評等躋身全球生技前15%

藥華藥 (6446-TW) 28 日公布第二年《2020 年企業永續報告書》，同步上線公司的 ESG 專網。藥華藥今年的報告書首次通過英國標準協會（BSI）第三方驗證的國際肯定。最吸引外資法人目光的亮點，是藥華藥近期在國際知名永續評鑑機構 Sustainalytics 公布的最新 ESG 評等評分提昇、風險等級下降至中等，在全球生技公司評等排名中躋身前 15%，寫下藥華藥在國際 ESG 評鑑最佳紀錄。藥華藥表示，中期目標希望往前 5% 推進。

此外，藥華藥今年更與合一 (4743-TW)、中裕 (4147-TW)，一同獲邀參與標普（S&P）的企業永續發展評估報告 (Corporate Sustainability Assessment, CSA)。這項消息意味台灣這 3 家藥廠的市場規模、流動性、交易量的活躍度受到國際注目，外資圈每天都在看不同的指標來調整策略，若是這 3 大上櫃藥廠加入 S&P 對台灣生技製藥產業意義非凡。

Sustainalytics 為引領全球的 ESG 研究機構之一，許多國際投資機構均參考 Sustainalytics 的評等資訊對投資標的進行研究和評估。據了解，全球生技公司中只有 16% 的公司評等落在中等風險類別，僅有 1% 公司落在低風險類別，這也使藥華藥在全球生技公司 ESG 評等的排名從 2020 年的前 28% 上升到前 15%，展現公司在 ESG 領域不懈的努力以及提升資訊揭露透明度的成果受到肯定，國內外投資機構對公司評價也隨之提升。

藥華藥 ESG 策略的成績也反映在台灣證交所的公司治理評鑑排名上，從 2017 年居 81-100% 的後段班，到 2018 年已進步到 36-50% 的中段班，2019 與 2020 這兩年更打進前 6-20% 的前段班。藥華藥去年起在執行長領導下成立藥華醫藥永續發展中心，下設有環境友善、員工關懷、公司治理、產品倫理與安全、藥物近用等 5 個跨部門小組，未來只要國際 ESG 有新的指標，公司很快可以跟上。

觀察藥華藥外資持股比，從 2016 年的 5%、2017 年 8%、2018 年與 2019 年維持 11%、截至 2021 年最新數字已達 14%，是國內生技新藥產業少見的外資高比例持股公司，去年股東會外資參與投票比例近 96%，展現外資對經營團隊策略的高度關注與支持。

不同於傳產、製造、科技、金融產業的 ESG「綠化模板」，藥華藥根據生技新藥特殊產業屬性，列入藥品可及性、病患安全性與臨床試驗中受試者安全性等關鍵指標，符合 SDGs, SASB 等相關永續指標，整合公司的業務營運和策略，建立起專屬生技企業 CSR 的特點。

