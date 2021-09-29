OPEC估全球燃料需求在2023年完全復甦、2035年前續穩步成長

石油輸出國家組織 (OPEC) 週二 (28 日) 發布「世界石油展望報告」(World Oil Outlook) 稱，既使能源轉型逐漸成為全球主流趨勢，對化石燃料的需求料還會持續數年，2035 年前，全球石油需求仍將穩步成長。

去年新冠疫情重擊全球旅遊和經濟活動，使石油需求飽受打擊。然而，上述報告預計，全球燃料需求將在 2023 年自疫情中完全復甦，並持續增長，在 2035 年達到穩定水平。

(圖：Bloomberg)

此外，隨著美國在內主要產油國產量下滑，報告預計，2045 年 OPEC 成員國產油量將占全球原油消費量的 39%，高於目前的約 33%。其中，由沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國等 OPEC 成員國主導的中東地區，將占全球原油出口的 57%，高於 2019 年的 48%。

此外，非 OPEC 產油國石油供應量預計將在 2020 年代尾聲達到穩定峰值，且到了 2045 年，美國石油產量預計較 2019 年減少 150 萬桶 / 日。

國際能源署 (IEA) 前石油市場主管 Neil Atkinson 表示，OPEC 對石油市場的重要性，恐高於歷史上的任何時候。

近年來，各國為減少對化石燃料的依賴，紛紛加速推動能源轉型。儘管如此，OPEC 認為對化石燃料的需求預計還會持續數年。

報告預計，2021 年全球石油需求達 9,660 萬桶 / 日，2023 年達 1.016 億桶 / 日，重回疫情前水平，接著持續增長，在 2035 年達 1.079 億桶 / 日。

OPEC 稱，未來 20 年當中，全球石油需求增長多半來自開發中國家，預計需求增幅高達 52%。

相較之下，OPEC 預計到 2045 年，可再生能源僅能滿足全球約 10% 的能源需求，但已遠高於目前的 2.5%。

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