布蘭特油價能站穩 80 美元/桶嗎？

全球能源緊缺帶動油價飆漲，市場關注今晚 OPEC 將發佈的《世界石油展望報告》和明 日美國將公布的原油庫存數據。

周一，布蘭特原油創出今年新高，站上了 80 美元關口，觸及 2018 年以來最高水準附 近。 從技術角度看，布蘭特油價已突破布林線上軌，14 日相對強弱指數觸及 70 關口，這兩個 技術指標均顯示出超買狀況，因此預計市場短線可能迎來回檔。

油價高企的原因 用簡單的經濟學原理來說，在其他條件不變的情況下，當需求高於供給時，價格就會上 漲。 由於主要經濟體都急於在冬季來臨前儲備能源（在寒冷冬季月份家庭保暖所需的大量燃 料），導致全球能源緊缺，進而帶動油價飆漲。需求激增體現在全球庫存顯著下降，美 國原油庫存降至 2018 年以來的最低水準。此外，上個月的颶風 “艾達” 打擊原油產能也 推升強勢油價。 天然氣通常被用作取暖燃料，但它的價格也在大幅飆升！今年到目前為止，英國天然氣 期貨價格上漲逾 230%。 隨著天然氣價格上漲，市場開始將注意力轉向石油產品，將它作為一種相對便宜的供暖 資源。這種需求的變化反過來增加了油價上漲的壓力。

但 OPEC + 不是在逐步增產嗎？ 是的，不過對於當前市場需求而言是不夠的。 雖然 OPEC + 繼續保持每月 40 萬桶 / 日的增產幅度，但全球需求強勁復甦之際，新增產量難 以滿足日益旺盛的需求。OPEC + 於本月初發佈的預測指出，至 2021 年底，全球庫存將以 每天 82.5 萬桶的速度下降。 以此計算，OPEC + 新增供應量僅為全球庫存下降幅度的一半左右。 OPEC+（由 23 個主要產油國組成）將於 10 月 4 日舉行下一次會議，市場將密切關注該聯 盟是否會提出比預期更高的增產量。此前，美國總統拜登以保護美國家庭的名義呼籲 OPEC + 提高產量，因為高昂的油價影響家庭的購買力。

油價接下去走向如何？ 總體而言，只要全球供需狀況如市場預期在年底前繼續收緊， 原油價格將繼續保持堅 挺。 對於本周而言，明日出爐的美國每周庫存數據受到密切關注，有傳言稱原油庫存可能再 度超過 300 萬桶。如果預測成真，那麼布蘭特油價將沖上 80 美元 / 桶。 今日晚些時候（9 月 28 日，周二），OPEC 將發佈《世界石油展望報告》，下周 OPEC + 將 做出關鍵決定。這些事件預料將對原油後市走勢產生重大影響。 不過，如果 Delta 變種病毒肆虐導致疫情反撲風險加劇並主導市場氣氛，再加上美國庫存 意外增加，則油價短期內可能顯著回落，回吐近期漲幅。 在這樣的情況下，布蘭特原油初步支撐位參考最近周期高點 75 美元左右，接下去 73 美 元一帶將提供更有力的支撐，這也是自當前水準短線回檔的關鍵斐波那契回撤位。

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