市場供給吃緊推升油價 瑞銀估短線可望突破80美元

布倫特油價上周突破 78 美元創下 2018 年 10 月以來新高，瑞銀財富管理投資總監辦公室認為，在庫存持續下跌、石油輸出國組織及聯盟 (OPEC+)8 月沒有按計劃增，都將推升油價持續攀升，預期油價很快就會挑戰 80 美元關卡。

瑞銀指出，於哈薩克斯坦的石油設施進行維護，尼日利亞、墨西哥及利比亞部分石油供應中斷，讓 OPEC + 產出更趨緊張；此外，OPEC 在 + 8 月也沒有按計劃每日增產 40 萬桶，且產量反而比 7 月每日減少 15 萬桶，在供應趨緊的情況下，研判油價很可能在數周內進一步挑戰 80 美元。

瑞銀表示，天氣因素帶動中東自身的石油需求，使得 OPEC + 在 8 月每日石油出口比上月減少逾 100 萬桶，這些都對油價形成支持，但要注意的是，如果北半球今年冬季比平常寒冷，讓發電廠等由天然氣改用石油，才有可能支撐油價續升，否則預期油價應該會在今年底前緩步降至 75 美元。

另外，金價部分，美國聯準會日前釋出較鷹派訊號後，拖累金價跌破 1750 美元，重新回到 8 月中旬的水平。

瑞銀原本預期，美國國債收益率會更明顯走高，金價應會出現更大幅度的調整，但由於美元走軟，加上市場預期美國明年將啟動升息，這些都為金價提供一些支撐。

瑞銀分析，在美國經濟強勁復甦下，10 年期公債收益率將反彈，伴隨著通膨拉高實際利率，因此雖然有印度的季節性黃金需求強勁，但在資金擴大流出交易所、基金與非商業期貨，預估金價在明年中進一步下修至 1600 美元。