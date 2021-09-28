〈美股盤前要聞〉美股期貨下跌 那指期跌逾1.5%

美國今日將公布 9 月諮商會消費者信心。Fed 主席鮑爾將出席參議院聽證會。美國財政部長葉倫 (Janet Yellen) 將出席全美商業經濟協會年會並發表談話。美國 10 年期公債殖利率來到 1.52%。美股期貨週二 (28 日) 下跌，道瓊期貨跌 0.45%，標普 500 期貨跌 0.89%，那斯達克 100 期貨跌 1.56%。

1. 鮑爾示警：供應鏈困境延燒 未來幾個月通膨將維持高檔

聯準會 (Fed) 主席周一 (27 日) 在預先準備的證詞中示警，供應鏈瓶頸、招聘困難持續時間比預期還長，從而對通膨構成上行風險，預計未來幾個月內通膨仍將居高不下，然後才會緩解。

鮑爾預定周二 (28 日) 出席參議院銀行委員會聽證會，根據預先準備的證詞，鮑爾說：「經濟重啟過程中供應鏈瓶頸、招聘困難和其他因素證明通膨比預期更高、更久，通膨構成上行風險也高於預期，但預計終將減弱，屆時將回落到長期 2% 目標。」

Fed 理事布蘭納德 (Lael Brainard) 周一則表示，就業目前仍略低於取得實質性進展的目標，但若勞動力市場發展如預期持續成長，便有望很快達到目標。

2. 芝加哥 Fed 總裁 Evans 偏鷹 料近縮減購債門檻、估 2023 年升息

芝加哥聯準銀行總裁 Charles Evans 周一（27 日）表示，美國經濟很快將達到聯準會（Fed）開始縮減購債計畫的門檻，不過要等到 2023 年晚些時候才可能升息。

Evans 說：「我認為經濟已接近 Fed 在去年制定的『進一步實質進展』的標準，如果就業狀況持續改善，可能很快就會滿足 Fed 縮減購債的條件。」

不過 Evans 表示，距離 Fed 升息可能還需要兩年的時間，屆時通膨才會強勁到需要祭出升息措施。

3. 福特攜手 SK 投資 110 億美元在美國設 3 座電池廠

福特汽車為強化電動車競爭實力，周一 (27 日) 宣布和南韓電池供應商 SK Innovation 投資 114 億美元，在美國設立三座電池廠和一座電動卡車組裝廠，可望創造近 1.1 萬個就業機會，這是有 118 年歷史的福特史上最大手筆投資。

根據福特聲明，福特和 SK 的合資公司「BlueOvalSK」正在肯塔基州設置兩座鋰電池廠，另外在田納西州西邊打造面積 3600 公畝的園區，該園區將包括另一座與 SK 設置的電池工廠，裡面有供應鏈廠商園區、回收中心，以及一座組裝廠負責生產新的 F150 等 F 系列電動卡車組。

彭博報導，福特將出資 70 億美元，SK 支出 44 億美元，這些工廠預定 2025 年開始營運。

4. 中國限電引發減產 高盛跟進下調中國 GDP 預測

中國限電風暴帶來最新的全球供應鏈威脅，中國發改委於 9 月中旬推出「完善能源消費強度和總量雙控制度」方案，要求中國各地嚴格管控高耗能、高污染項目，導致中國江蘇、浙江、廣東等 10 多個省份近期發布限電政策，從重工業到輕工業再擴及太陽能與電子業等許多產業皆遭受波及。

高盛 (GS-US) 周二 (28 日) 表示，能源短缺和工業產能大減使中國面臨經濟下行壓力，將今年經濟成長率預估值從 8.2% 下調至 7.8%。

5. AMD 執行長蘇姿丰：晶片短缺估明年下半年緩解

超微 (AMD-US) 執行長蘇姿丰 (Lisa Su) 周一 (27 日) 表示，明年上半年晶片供給持續吃緊，但預估下半年短缺將逐漸緩解。

在去年疫情大爆發造成嚴重供應鏈瓶頸後，晶圓製造商仍在全力支應需求。蘇姿丰表示，代工廠去年規劃的新產能有望在未來幾個月開始生產，這將有助於緩解筆電零組件和其他微晶片的短缺。

蘇姿丰表示，通常要花 18 到 24 個月的時間才能興建一座新廠房，某些情況下甚至更久。目前這些新產能投資可能是一年前開始的。