面板成本高、貨運時間拉長 全年電視出貨恐轉衰退

研調機構集邦 (TrendForce) 最新調查指出，今年上半年電視在北美紓困補貼、品牌庫存回補下，出貨量達 9845 萬台、年增 10%，創下近五年同期新高，但展望下半年，集邦認為，品牌廠受面板成本高居將減少促銷活動，加上貨運時間拉長，不利電視旺季出貨動能，對全年出貨量下修至 2.15 億元，年增率也將轉負，年減約 0.9%。

集邦表示，下半年面板供應正逐漸緩解，但終端品牌仍面臨高面板成本、終端需求降溫等挑戰，以 32 吋電視面板為例，去年 6 月至今年 7 月，平均漲幅達 167%，但整機售價卻僅上調 30-35%，55 吋電視面板近一年價格也漲近 120%，但中低階機種售價也僅調漲 20-25%，都不利品牌廠獲利。

此外，集邦也指出，進入第三季傳統旺季促銷備貨高峰，但受航運塞港影響，貨運時程平均遞延約 3-4 週，連帶壓縮品牌廠在歐美地區的備貨量，預估今年下半年電視出貨將轉為負成長，估達 1.17 億台、年減 8.5%。

集邦認為下半年電視市場恐出現旺季不旺現象，進一步下修今年電視出貨量至 2.15 億台，估將年減 0.9%。

回顧上半年電視市場，集邦也觀察品牌廠策略性擴大布局大尺寸、高規格產品，以降低面板價格影響，全球前兩大品牌三星電子、樂金電子，上半年 65 吋以上超大尺寸電視出貨占比均首次突破 2 成，中國 TCL、海信 55 吋以上電視出貨占比也分別達到 36.5%、40.2%，創下歷年大尺寸產品出貨新高紀錄。