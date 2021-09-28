〈能源盤後〉供應緊繃 需求增強 原油收登近3年高點；天然氣激漲11%

週一 (27 日) 交易，WTI 和 Brent 原油期貨價格均收登近 3 年來最高點，以及天然氣期貨價格回漲至 2014 年 2 月以來未見的水準，係因受到美國供應緊張和需求增強的推動。

Sevens 聯合編輯 Tyler Richey 表示：「石油和天然氣在未來幾個月預計將持續走高，因為目前基本面顯然有利於多頭，而動能和技術面均表明中短期內價格將走高。」

他指出，美國原油庫存近幾週大幅下降，係因為艾達颶風對墨西哥灣沿岸地區能源運營的影響揮之不去，而天然氣方面，天氣則幾乎總是最大影響因素。「今年冬天預計將非常寒冷，公用事業和實體交易者正以史上最快速度儲備天然氣。」他說。

與此同時，高盛將對 Brent 原油年底目標價調升至每桶 90 美元，主要係因艾達颶風對供應的影響揮之不去，而需求卻在增加，尤其是亞洲市場。

「從期貨市場的角度來看，包括高盛在內的大銀行和 Trafigura 等主要能源交易者看漲能源的說法也有助於將投機性買盤引入市場。」Richey 說。

11 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 1.44 美元或 1.8%，收每桶 79.53 美元。

12 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 1.49 美元或 1.9%，收每桶 78.72 美元，此為交易最活躍契約。

11 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 1.47 美元或 2%，收每桶 75.45 美元，為最近月契約自 7 月 13 日以來最高收盤價，本週收漲 3%。

根據道瓊市場數據，WTI 原油和 Brent 原油最近月期貨價格均收登在 2018 年 10 月 以來最高收盤價。

Damien Courvalin 領導的高盛分析團隊將其對 Brent 原油年底價格預期自先前的每桶 80 美元調升至 90 美元，主因是颶風衝擊和需求上升，尤其是亞洲。該分析師表示，艾達應該會被證明是美國史上對原油最看漲的颶風，抹去了 OPEC + 自 7 月來增產的影響。

與此同時，全球石油需求又回到了疫情爆發前的水準。全球航班數量因 Delta 變種新冠病毒而減少，但減少程度低於分析師最初擔心的程度。

施耐德電氣全球研究和分析經理 Robbie Fraser 報告指出，今年迄今為止，原油市場幾乎一直「偏向於供應不足。市場一直擔心，隨著北半球氣溫下降，供應可能會變得更加緊繃。」

Fraser 補充說，今年歐洲和東亞的天然氣和液化天然氣價格創下歷史新高，這是一個獨特的挑戰。「倘若買家在取暖選擇上有一些彈性，那麼這點預計將讓柴油、燃料油和丙烷等替代選擇更具吸引力。」

其他能源商品交易

10 月交割的汽油期貨價格上漲近 1.7% ，收近每加侖 2.224 美元。

10 月交割的熱燃油期貨價格上漲 1.3%，收每加侖 2.296 美元。

10 月交割的天然氣期貨價格大漲 57 美分或 11%，收每百萬 Btu 5.706 美元，超越了 9 月 15 日達到的高點，創最近月契約自 2014 年 2 月來最高收盤價。該期貨於週二收盤屆期。

Richey 表示，「今年冬季反聖嬰現象再次出現的可能性增加，這讓天然氣買家繼續在市場上尋找供應。」

「針對 Brent 原油，我們下一個上行目標是每桶 88 美元，因為最近漲至多年高位，而 WTI 預計在未來幾週內也將升至中偏高的 80 多美元價位。另外，根據週線圖，天然氣的中長期目標是 7.80 美元。」Richey 說。