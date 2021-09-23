高盛警告：如果今年冬天比平常冷 油價恐衝上90美元

高盛大宗商品研究全球主管 Jeff Currie 表示，如果今年北半球冬季比通常情況更寒冷，油價就可能飆升至每桶 90 美元，這比高盛目前的預測高出 10 美元。

與此同時，天然氣價格居高不下已經給英國供電企業帶來災難性後果。

Currie 周三 (22 日) 表示，在全球原油產量受限的情況下，歐洲天然氣供應緊張將導致石油需求上升。他還補充，墨西哥灣的颶風後中斷，將對供應產生不利影響。

Currie 表示，由於供應緊張伴隨需求激增，天然氣價格的上漲沒有減弱跡象，「特別是在美國以外」。

他說：「供應鏈壓力已經大到承受不起任何類型的中斷。」

周三布蘭特原油期貨價格上升 1.83 美元或 2.5%，收每桶 76.19 美元。

布蘭特原油走勢 (圖表取自 Zero Hedge)

Currie 的看法引用了其同事 Damien Courvalin 的最新報告，報告認為，在冬季需求高峰之前，天然氣庫存仍偏低，價格飆漲，因此各國增加採用石油和其他燃料替代品發電。

高盛報告指出，在天氣較冷的情況下，更多的石油將用於取暖，預計明年 3 月份的石油需求總量升至每日 90 萬桶。

雖然從石油市場的角度來看是可控的，高盛認為，這使得原本布蘭特每桶 80 美元的預測值，增加了 5 美元的上漲空間。

高盛警告，全球天然氣供應緊張，為今年冬天的石油市場創造了一個明顯且可能有意義的看漲催化劑，大於 Delta 疫情對全球石油需求的下行風險。