美銀：如果出現嚴寒冬季 油價可能衝上100美元

由 Francisco Blanch 帶領的美國銀行 (Bank of America) 團隊表示，原油期貨的漲勢自 6 月以來一直停滯不前，但可能會再次恢復，甚至可能達到 100 美元，具體取決於天氣有多冷。

原油期貨在今年 6 月一度衝上每桶 75 美元，但之後就由高點滑落，至略高於 60 美元，直到最近回到 70 美元附近。

美銀認為，沙烏地阿拉伯與 OPEC + 的增產行動，抵消了需求的改善，儘管仍可能偶爾出現價格戰，但 OPEC + 正採取行動，以確保油價穩定。

但隨著天然氣和其他能源價格的上漲，寒冷的天氣可能會促使人們轉向石油，從而推高原油價格。天然氣價格在過去一個月飆升了 35% 以上，因為人們擔心，如果北半球出現寒冬，冬天的天然氣儲存量不足。

美銀預計，全球石油需求可能會大增每日 100 萬至 200 萬桶。在這種情況下，今年冬季的石油市場赤字很可能會超過每日 200 萬桶。如此一來，原本美銀預計明年中會達到油價 100 美元的目標，可能提前 6 個月出現。

美銀強調，其基準預測依然是認為油價將在下半年維持區間震盪，布蘭特原油的年底目標價為每桶 75 美元，但目前出現愈來愈多的上行風險。

高盛也預測油價有機會大幅上揚，但比起天氣，他們更關注供給面及與伊朗的核協議進展。

高盛表示，石油會在今年秋季吸引投資者重返市場，因為整個實物市場的稀缺程度都在日益上升，而需求來到非常高的水準，系統的供應能力受到限制。

高盛重申今年第 4 季 80 美元的目標價，以及 2022 年上半年存在上行風險。