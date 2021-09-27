馬斯克再度讚譽中國為全球數位化領導者 承諾將擴大當地投資

據報導，特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克 (Elon Musk) 在中國國家互聯網信息辦公室 (CAC) 主持的世界互聯網大會 (World Internet Conference) 中表示，該公司將會續擴大在中國的投資，並指出中國是全球數位化的領導者，是馬斯克本月來第二度高度讚揚中國。

不到兩週前，馬斯克才剛在世界新能源汽車大會中表示，中國汽車製造商是世界上最具競爭力的。

馬斯克在周日 (26 日) 的影片中表示：「我觀察到，中國在包括汽車業在內的不同產業中投入了大量資源和努力，導入了最新的數位科技，使中國成為全球數位化的領導者。特斯拉將繼續擴大我們在中國的投資和研發。」

在經歷了一系列負面新聞之後，馬斯克一直在努力挽救公司在中國的聲譽。先前該公司因隱私和召回爭議面臨中國監管機構的嚴格審查。據報導，中國政府當局已經限制或禁止了部分國家和軍事人員使用特斯拉的電動車。

馬斯克在影片中也提到了數據保護相關的問題，特斯拉表示，已經在中國設立了數據中心，用來儲存在中國當地業務產生的所有數據，包括生產、銷售、服務和充電。他指出，所有個人身份訊息均在中國安全的被儲存，不會轉移到海外。僅在極少數情況下，例如，出現額外海外的零件訂單，相關資料才會傳出到國際。

特斯拉在 8 月共銷售了 44,264 輛中國製造的電動車，其中有 31,379 輛出口，較 7 月份共銷售 32,968 輛中國產電動車和 6 月份的 33,155 輛有所增加。