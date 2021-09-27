看央行第三波打房警告成分居多 Q4房市漸進買盤可期

台灣經濟研究院今 (27) 日公布營建業營業氣候測驗點調查連 2 月上揚，然日前台灣央行無預警祭出第三波打炒房，對於房地產後市影響受到市場關注，台經院指出，央行警示成分居多，預料房市第四季仍將呈漸進性買盤回籠態勢。

台經院指出，5-7 月因本土疫情壓抑房市，市場原預期第四季會出現爆發式的成長，但央行趕在第三季底推第三波打炒房，預料房市將轉為漸進性買盤。

台經院進一步說明，央行此次並未調整自然人的調整房貸利率和成數，僅是取消八大縣市自然人第二戶購屋貸款寬限期，宣示和警告意義比較大，可藉此相對減少投資和投機族群進駐。

另一方面，由於央行調降購地貸款最高成數為 6 成，並調降工業區閒置土地抵押貸款最高成數為 5 成，台經院認為，此將影響三四線城鎮中小開發商的資金緊俏程度，但不至於影響大型開發商，因此，可能逐漸看到大者恆大趨勢。

隨著民間工程進展趨改善、危老重建和廠辦等新建動工熱度有增無減， 8 月營造業景氣好轉，展望未來，由於政府對於新年度公建預算編列擴張，加上第三期前瞻基礎建設計畫將開始進入後半段、民間工程經營環境仍趨樂觀，未來半年營造業景氣以好轉看待。

而不動產業方面，台經院說明， 8 月六都建物買賣移轉件數較 7 月下滑 4.8%，但房市景氣將往正向態勢發展，在房市供給未有效擴大，經濟成長優於預期、資金滿溢現象持續和房貸利率處於低檔下，短期內國內房市景氣將逐步擺脫先前因國內疫情生變所形成的低檔。