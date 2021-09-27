〈台經院看景氣〉8月營業氣候調查二升一跌 服務業最壞狀況已過

台灣經濟研究院今 (27) 日公布 8 月營業氣候測驗點調查，服務業較上月上揚 0.77 點至 92.12 點，終結連 4 月下滑，營建業為 106.72 點，月增 3.89 點，連 2 月上揚，僅製造業測驗點呈連 4 月下滑態勢來到 103.53 點，續較上月減少 0.16 點，台經院說明，製造業下滑幅度逐月趨緩，而服務業最壞狀況已過。

台經院院長張建一說明，疫情反覆是全球經濟復甦的隱憂，而國內因海運緊繃持續、部分零組件供不應求情況短期難解，造成製造業廠商樂觀程度較上月略有減少。

其中，受東南亞疫情衝擊影響我國織布多數訂單遞延出貨，且製鞋與鞋材生產線降載，造成相關廠商 8 月營收表現較 7 月衰退，有接近 90% 比例的紡織業廠商和近 60% 左右的皮革毛皮製品業廠商看壞當月景氣。

整體製造業認為當 (8) 月景氣為「好」比率為 25.6%，較 7 月減少 3.2 個百分點，認為「壞」的比率則為 23.9%，月增 4.1 個百分點，而對未來半年，看好廠商減少 1.5 個百分點至 30.9%，看壞比率增加 2.6 個百分點至 15.7%。

台經院指出，在高設備利用率、晶圓代工與封裝測試漲價效益下，逐季調漲價格態勢未變，同時進入消費性電子新品的備貨期，使電子機械業仍看好未來半年景氣表現。

服務業方面，儘管國內疫情警戒降級，但考量疫情尚未完全獲得控制，零售業與餐旅業對未來半年景氣看法的樂觀程度有限，惟看好當月景氣的廠商比例已明顯高於上月。

台經院景氣預測中心主任孫明德說，服務業觸底反彈，最壞狀況已過。

營建業方面，8 月六都建物買賣移轉件數仍處低檔，不過，隨著因政府對於新年度公建預算編列採擴張、民間工程挹注程度加大，未來半年營建業景氣將以好轉視之。