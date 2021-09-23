〈央行理監事會〉第三波打房 楊金龍：僅是滾動式微調

台灣央行今 (23) 日召開第三季理監事會議，會後宣布全體理事一致同意祭出第三度打炒房措施，尤其新增規範 8 個縣市自然人第 2 戶購屋貸款不得有寬限期，前所未見，對此央行總裁楊金龍表示，這次算是微調，為滾動式檢討，不算是很重。

楊金龍說，不動產授信持續成長中，不希望信用資源太過集中在房地產，據央行統計，截至 6 月底，有二筆房貸的自然人且坐落在此次規範 8 縣市的比重高達 82.6%。

不過，楊金龍強調，儘管寬限期有限制，但對自然人的貸款成數仍未規範，而是讓銀行自行評估。

楊金龍表態，此次對打炒房措施僅算是微調、滾動式檢討，目的不在打房，而是「而是提醒購屋者注意財務槓桿」。

央行今日第三度修正施行「中央銀行對金融機構辦理不動產抵押貸款業務規定」，提出三大修正重點，包括新增規範 8 個縣市自然人第 2 戶購屋貸款不得有寬限期、購地貸款最高成數自 6 成 5 降為 6 成，並將原定的工業區閒置土地抵押貸款最高成數從 5.5 成再降為 5 成，明日起實施。

其中，納為特定地區的 8 個縣市包括台北市、新北市、桃園市、台中市、台南市、高雄市、新竹縣和新竹市。

楊金龍也指出，建築融資成長率較高，主要來自購地貸款，因而將購地貸款最高成數由 6 成 5 降為 6 成。