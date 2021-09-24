WSA：8月全球粗鋼生產年減1.4% 中國持續萎縮

《日本經濟新聞》24 日報導，根據世界鋼鐵協會 (World Steel Association，WSA) 截至 9 月 24 日之前所整理出的全球 64 個國家地區的 2021 年 8 月份粗鋼產量，較去年同期減少 1.4% 至 1.568 億公噸，睽違 13 個月遜於去年同期。

而實施限產的中國，則持續出現萎縮。

占全球粗鋼產量一半以上的中國為減少二氧化碳排放量，目前正大舉實施限產。有鑑於此，今後全球的粗鋼產量、仍很有可能維持著低於去年同期的下滑走勢。

全球粗鋼生產自 2020 年 7 月以來、總產量再次低於去年同期，主因在於中國的產量減少，中國 8 月的粗鋼生產年減 13.2% 至 8320 萬公噸。

中國為讓該國 2021 年的整體粗鋼產量低於去年，因而在政府主導下要求鋼鐵製造商們實施減產，其背後原因和環保意識抬頭有關。減產作法已深入中國寶武鋼鐵集團等大型企業，中國粗鋼生產連續兩個月低於去年同期。

其他國家的粗鋼生產，則是因為去年的疫情影響而持續回彈，已連續多月超越去年同期。其中，印度 8 月的粗鋼生產年增 8.2% 至 990 萬公噸、日本年增 22.9% 至 790 萬公噸、美國年增 26.8% 至 750 萬公噸、歐盟年增 27.1% 至 1160 萬公噸。這和過去在 2020 年，中國獨霸市場的狀況已稍有不同。