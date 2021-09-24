德國9月商業景氣指數續降至98.8 低於市場預期

根據德國慕尼黑經濟研究所 (Ifo) 在週五 (24 日) 公布的一項調查顯示，由於新冠肺炎疫情反彈，加上供應鏈瓶頸持續，德國 9 月商業景氣指數連續第 3 個月下跌。

數據顯示，德國 9 月商業景氣指數從 8 月份的 99.6 降至 98.8，略低於市場預期的 98.9，連續第 3 個月下跌。

期間內，德國商業現況指數終止連 7 個月上升，從 8 月份的 101.4 回落至 100.4，低於市場預期的續升至 101.8。未來 6 個月預期指數，則是由上個月的 97.8 降至 97.3，連續第 3 個月下跌，但仍高於市場預期 96.5。

Ifo 總裁 Clemens Fuest 在一份聲明中表示：「原料和中間財的採購問題正在阻礙德國經濟復甦，製造業如今正在經歷嚴重的供應鏈瓶頸。」

由於新冠肺炎疫情的爆發，使得生產和運輸能力受到限制，尤其是船舶運輸、原物料供應短缺，鋼鐵、鋁、銅和木材的供應瓶頸和價格上漲尤為明顯，而汽車業的半導體晶片嚴重短缺。

德國統計局 (Destatis) 日前公布的數據顯示，德國今年 8 月生產者物價指數 (PPI) 較去年同期成長 12%，創下逾 46 年來新高。

根據德國工商協會 (DIHK) 的調查數據顯示，有高達 83% 的德國企業表示，由於訂單無法完成而出現銷售下跌的情況。有四分之一的受訪企業不得不削減生產計劃，甚至被迫暫停生產。

DIHK 外貿專家 Volker Treier 表示：「原物料的短缺和供應鏈問題正在對德國經濟造成全面性的衝擊，依目前發展，可能會使疫情後的經濟復甦進展明顯複雜化。」