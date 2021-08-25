Delta 變種病毒肆虐 德國8月商業景氣指數再度下滑

根據德國慕尼黑經濟研究所 (Ifo) 在週三 (25 日) 公布的最新數據顯示，由於 Delta 變種病毒肆虐以及供應鏈瓶頸問題影響，德國今年 8 月 Ifo 商業景氣指數連續第二個月惡化。

針對製造業、服務業、貿易和建築業 9,000 家公司進行的調查顯示，德國 8 月商業景氣指數降至 99.4 ，低於 7 月份的 100.7，連續第二個月下跌，並低於經濟學家普遍預期的 100.3。

衡量公司當前業務狀況的現況指標則是略有改善，從 7 月份的 100.4 升至 8 月份的 101.4，連續第 7 個月上升，優於市場預期的 100.8。

而對未來 6 個月的商業預期指數從上個月的 101.2 大跌至 8 月份的 97.5，並且低於市場預期的 100.0。

Ifo 總裁 Clemens Fuest 在一份聲明中表示：「德國商業景氣指數再次下滑，製造業的供應瓶頸以及對感染人數上升的擔憂正在給德國經濟帶來壓力。」

德國聯邦統計局曾表示，新冠肺炎疫情延燒，導致 2021 年的經濟表現再次萎縮。這尤其影響了家庭消費支出，相比之下，商品出口為經濟帶來了支撐。

德國聯邦總理府部長 Helge Braun 近日表示，儘管有近半數德國民眾已完成 2 劑疫苗施打，但每週新增確診病例數仍以 60% 的幅度攀升。

Braun 警告表示，如果 Delta 變種病毒持續以如今的速度擴散，而德國的疫苗接種率未能大幅提高或改變應對行動，那麼單日新增確診數可能 9 月底就會達到 10 萬。