末日博士：經濟成長過熱 恐出現停滯性通膨

有「末日博士」之稱的紐約大學經濟學教授 Nouriel Roubini 警告，經濟成長過熱最終的結果可能就是停滯性通膨 (stagflation)，市場恐面臨崩潰的風險。

Roubini 表示，有鑑於目前的高債務比率、供應鏈風險以及超寬鬆的貨幣財政政策，金融市場所反映出的樂觀前景，很可能只是一場白日夢。

美國經濟在第二季成長 6.6%，8 月消費者物價指數年增 5.3%。與此同時，標準普爾 500 指數今年迄今已上漲 18%。

Roubini 指出，有鑑於目前的寬鬆的貨幣財政和信貸政策，Delta 變種病毒及其相關的供應瓶頸的消退，將使短期內的經濟成長過熱。從中期來看，各種持續的供應衝擊，可能將使目前的通膨轉變為嚴重的情況。

從更長期來看，Roubini 認為，隨著各種持續的供應衝擊對全球經濟造成影響，最終的結果可能會比溫和的停滯性通膨更糟糕的情況，全球經濟面臨的風險是全面停滯性通膨。

Roubin 日前曾表示，當新冠肺炎疫情爆發，相關防疫封鎖措施對全球經濟造成衝擊，寬鬆的貨幣政策和刺激性財政政策被認為是支持金融體系的必要條件，但結果是極端的。他認為，目前正處於債務超級週期。

Roubin 也表示，如今各國央行正陷入了債務陷阱當中，但是，有鑑於私人和公共債務如此之高，如果央行試圖逐步縮減貨幣政策，股債市場、信貸市場、經濟都存在崩盤的風險，無法使政策利率正常化。