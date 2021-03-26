〈美股熱門股〉ViacomCBS、Discovery挫逾5% Nike拒新疆棉引中國抵制

ViacomCBS、Discovery 轉型吃力慘遭降評

ViacomCBS(VIACA-US) 和 Discovery(DISCA-US) 力拼轉型卻不受市場青睞，股價挫跌，ViacomCBS 收盤重挫 5.4%，收每股 66.55 美元， Discovery(DISCA-US) 下跌 6.76%，收 每股 57.75 美元 。

分析師認為，影音串流平台將使有線電視面臨更嚴重的用戶流失風險，影響公司營收，ViacomCBS 和 Discovery 最近分別推出 Paramount+、discovery + 搶攻影音串流市場，但目前市場飽和，面對 Netflix、迪士尼等強大競爭對手恐怕力有未逮，股價已連跌數日。。

MoffettNathanson 將 ViacomCBS 評等從中性下調至賣出，目標價訂為 55 美元。

Discovery 日前也遭瑞銀降評，從中性下調至賣出，不過目標價從 24 美元提高至 46 美元。

瑞銀表示，儘管 Discovery 的影音串流平台沒有與 Paramount + 占相同優勢，Discovery + 仍是一個好的開始。有分析人士指出，Discovery 具有更強的國際影響力和較少的舊版授權播映費問題，意味著轉型當下營收的風險影響較小。

長榮卡蘇伊士、中國網友抵制 Nike 股價挫跌

Nike(NKE-US) 周四股價重挫逾 4%，終場下跌 4.52%，收 128.64 元。該公司過去曾發表的拒用新疆棉聲明遭中國網友翻出後，引來大批網友圍剿，揚言抵制產品。

新冠疫苗問世以來，疫情獲得一定控制，被壓抑已久的消費者需求逐步升溫，然而日前長賜號擱淺蘇伊士運河，造成各國貨輪大堵塞，恐將影響中斷原物料供應鏈，為努力補充庫存的零售業帶來巨大衝擊。