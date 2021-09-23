小心「簡訊推薦飆股」！金管會攜手檢警聯防假投資真詐騙

愈來愈多不法人士以電話、簡訊或 LINE 推薦飆股、未上市 (櫃) 股票，或勸誘投資海外低價股，金管會表示，今 (2021) 年以來接到檢舉陳情案件數已達 203 件，金管會與檢警調等相關司法機關均已建立密切連繫及合作管道，為避免投資人遭暨冒用合法業者或財經專家學者名義誘騙投資而遭受損失。

證期局蔡麗玲表示，金管會今年以來屢屢接到投資人反映有接獲電話、簡訊或 LINE，推薦飆股、未上市櫃股票或邀請開立帳戶投資等陳情案，截至 9/17，就已接獲 203 件疑似投資詐騙的情資，與前一次公布的上半年統計 96 件相比，短短三個月激增超過百件，顯示增速加快。

除了金管會接獲的投資詐騙陳情增加，刑事局統計今年 1 至 8 月，更是已經受理投資詐騙案 2994 件、財損逾 12 億元，較去年同期增加 1399 件，激增 9 成。

金管會再次呼籲，投資人從事投資理財前務必提高警覺，審慎判斷投資訊息，且可至金管會證券期貨局網頁的「防範非法證券期貨業宣導」專區，查詢金管會核准的合法證券商、期貨業、投信投顧業名單，以確保自身權益。

蔡麗玲表示，為強化投資風險意識，金管會已督導證券期貨周邊單位、證券期貨、投信投顧業者等，要積極宣導投資人注意投資相關風險，並於券商公會與投信投顧公會建置「國際投資警示專區」及「非法業者警示專區」，供投資人查詢相關非法業者警示、海外投資注意事項、近期遭冒名財經人士的對外澄清內容、媒體報導及證券期貨業者澄清等資訊。

蔡麗玲進一步表示，兩公會亦將於 9 月份陸續透過辦理座談會、刊登平面與媒體廣告、製作海報及反詐騙短片等方式，宣導投資詐騙態樣、手法、及特徵等資訊，以強化反金融詐騙警覺。

金管會強調，已督導證交所及櫃買中心強化對證券市場交易的監視查核，如發現任何人涉有證券不法交易情事，即依相關規定辦理，以維護投資大眾權益。

為利證券期貨相關不法案件的處理效率，金管會已與內政部警政署刑事警察局召開研商「防制假投資詐欺」會議，決議由雙方建立即時聯繫窗口，以利深化合作，金管會將持續強化投資詐騙等違法案件的情資蒐集，以協助警政署或司法單位辦理相關案件。

金管會表示，民眾若有發現可能詐騙情形，可檢具相關具體事證向警政署反詐欺專線 165 或法務部調查局提出檢舉，或提供金管會轉請相關單位查辦；另金管會與警政署亦將合作辦理宣導事宜，期能將防制假投資詐欺的觀念推廣至普羅大眾。