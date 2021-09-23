ABF載板、銅箔基板蔚為主流 業績護體漲勢優於大盤？

萬寶投顧陳子榕指出，全球股市慘遭黑天鵝恒大集團財務危機襲擊，台股當然無法倖免，中秋過後第一個交易日就摜殺至 17,000 點以下，尤其外資反手大賣 354 億元，匯市也爆量收在三個星期以來低點 27.782 元，盤勢風雨欲來，很多投資人不免驚惶失措。



恒大債務高達 3,000 億美元，但台灣金融業曝險相對較低，至 7 月底為止，統計 22 億元，且主要是基金，銀行端曝險在 5 億元以內。此外，市場一般預料北京政府雖不至於直接紓困，但終將仍會介入引導債務重整，將系統性風險控制住，我們從美股暴跌一日反映之後迅速拉回，以及女股神伍德 (Cathie Wood) 趁機抄底大買股票，可以更具信心。



不過，影響全球股市的根本原因還包括美國聯準會 (Fed) 這兩天攸關購債規模的會議，以及許多個股漲幅過大趁勢修正。從技術面看，台股目前偏向弱勢，但未來三天如果能迅速站回萬七關卡，仍不需過度悲觀，而比較大的問題還是在市場觀望氣氛濃厚，量能持續低迷。雖然台股短線偏保守，但投資人也毋須過度緊張，因為財政部正緊盯盤勢，必要時就會啟動國安基金進場護盤，而目前選股策略仍建議以業績股當道為王。



萬寶投顧陳子榕指出，接下來邁入 10 月，除了近期蘋果新品上市，傳統週期的金九銀十，還有即將到來的雙 11 購物狂潮、感恩節、聖誕節、中國大陸農曆過年等一連串消費旺季，電子族群業績逐日噴發。



像是剛推出的蘋果 iPhone 13 預購十分熱烈，天貓、京東訂單遠遠超出去年 iPhone 12，中國大陸蘋果官網 1 小時內因預購塞爆當機，台灣的電信業網購也都在幾分鐘內就額滿。我在 8/12 為大家推薦 iPhone 組裝廠和碩 (4938-TW)，當時股價 63.8 元，週三(9/22) 逆勢大盤，以一根長紅 K 棒表態，投信 7 月底開始沿路買，週三再加碼逾 2,600 張，後續股價仍可期待。



7/29 分享的衛星通訊大廠台揚 (2314-TW)，成功拿下 Dish Network 及樂天／NEC、JMA 大單，下半年將貢獻營收 23 億元、明年 140 億元，我推薦之後，漲幅已達 25％，股價創 21 年半來新高，台揚 5G O-RAN 訂單已至 2023 年下半，預估今、明年 EPS 達 2 元、6.5 元。

多次推薦的世芯 - KY(3661-TW)，股價也從低檔 487 元漲到波段高點 897 元，大漲 410 元，漲幅 84％；9/16 推薦的銅箔基板廠聯茂 (6213-TW) 漲幅也達 20％，週四股價再創高。請參考 9/16《中秋節前買氣縮 這類股可安心抱牢過中秋？》。

萬寶投顧陳子榕指出，這些都是因為有強勁的業績動能支撐，股價才能不畏大盤持續走高。接下來的十月份，在歷年台股中漲幅平均逾 55％，只要大家密切跟著我的腳步，彈性操作，一樣能在盤勢起伏中穩穩收穫。



景碩 (3189-TW) 受惠 5G、AI、HPC 需求激增，ABF、BT 載板供不應求、報價持續上漲，9 月營收有望再創高；景碩目前產能滿載，今年擴充 30％的 ABF 及 10％的 BT 產能年底前都將投產，但由於下半年蘋果新品及英特爾、超微新平台推出，客戶陸續包下明年 ABF、BT 產能，訂單上看至明年 9 月，預估明年 ABF 載板報價還會再增加 15％，景碩明年 EPS 將挑戰 12.6 元。

世芯 - KY(3661-TW) 受惠 NRE 認列挹注，世芯 - KY 第三季毛利率將優於上一季，單季 EPS 穩站 4 元以上，而第四季開始，包括亞馬遜、Habana 7 奈米 AI 的 ASIC 及中國大陸第二大客戶數據中心處理器訂單，還有幾個新的 5 奈米 NRE 進行，世芯 - KY 今年營收、獲利都將大成長，預估明、後年的年營收複合成長率將達 25％；另外，飛騰事件有望解套，若能順利出貨將額外再推升營運。

台光電 (2383-TW)8 月合併營收 36.82 億元，年增 42.2％，單月營收創下新高。由於手持式材料進入旺季拉貨高峰，旗下的美系、陸系及韓系等客戶陸續拉貨，以及 Intel Whitley 的伺服器平台出貨強勁，推升台光電 8 月營收優於預期。台光電第三季為傳統旺季，搭配上伺服器新平台出貨及 Whitley 平台訂單配比提升至 20％以上，訂單能見度頗佳。

當然，還有一些好股在指數高檔震盪下，極短線籌碼仍具優勢的好股，包含車電股、第三代半導體 、新蘋概等相關個股，但在篇幅有限之下，請直接進入粉絲團看看了，希望對讀者大眾，有其幫助。

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