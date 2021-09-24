〈能源盤後〉市場風險啟動 原油連漲3日 Brent登近3年高點

週四 (23 日) 交易，原油期貨價格連續第三日上漲，且 Brent 原油價格創 2018 年 10 月以來的最高收盤價。

週三數據顯示，美國原油庫存降至 2018 年以來的最低水準，加上煉油廠需求強勁，石油獲得支撐，因為在颶風艾達 8 月 29 日登陸之後，墨西哥灣海上原油生產工作復甦進程緩慢。

Tyche 資本顧問公司管理成員 Tariq Zahir 表示，這是個「整體風險啟動的日子」，石油通常隨著股市大盤上漲，而美股週四大盤走高。

「又有一場風暴預期會變成大西洋大型颶風，但目前還不確定其長期軌跡。在股市環境風險和未來風暴的不確定性之間，我們預計能源市場將保持強勢直到狀況更清晰。」Zahir 說。

11 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 1.07 美元或 1.5%，收每桶 73.30 美元。

11 月交割的 Brent 原油期貨價格上升 1.06 美元或 1.4%，收每桶 77.25 美元。

這兩大基準原油期貨價格均連續第三個交易日上漲。根據道瓊市場數據，WTI 原油最近月期貨價格收在 7 月 30 日以來最高，而 Brent 原油則登上 2018 年 10 月 29 日以來的最高。

原油週三漲逾 2%，係因 EIA 公布美國原油庫存連續第七週下降。

Zahir 表示，每年此時通常會看到原油供應下降，且供應自先前中斷事件中的恢復緩慢，幾項預測也指出數個地區可能面臨更嚴寒的冬季，意味著能源需求將上升。

然而，他認為中國房地產巨頭恒大的情況「仍在發揮作用」，「因為中國是如此龐大的能源消費國，而恒大危機可能損害其經濟。」

Zahir 表示：「大眾對 Delta 變種新冠病毒的擔憂仍持續，所以能源市場存有下行風險，但即使如此，能源價格可能會保持在當前水準，甚至若這些風險沒有實現，能源價格還可能走高。」

ING 大宗商品策略主管 Warren Patterson 指出，原油供應下降，使美國原油庫存總量略低於 4.14 億桶，為 2018 年 10 月以來的最低水準。雖然美國產量在一週內每日增加 50 萬桶，達到 1060 萬桶 / 日，但仍遠低於艾達颶風前一天 1150 萬桶 / 日的水準。數據顯示，艾達颶風後，煉油廠持續較生產商更快速復甦。

10 月交割的汽油期貨價格上漲 2.2% ，收近每加侖 2.172 美元。

10 月交割的熱燃油期貨價格上漲 1.7%，收每加侖 2.249 美元。

Sevens Report Research 分析報告指出，由於 Fed 週三沒有釋出意外的鷹派消息，而是示意可能最早 11 月宣布削減購債規模，令股市和其他風險資產受到提振，也激勵原油價格上漲。

在中國人行向金融體系注入大量流動性，緩解了可能發生的溢出效應後，市場對恒大違約危機的擔憂情緒已暫時消退。該擔憂情緒是週一令原油、股市和其他風險資產大跌的原因。

Sevens Report Research 分析報告指出，「拋開近期廣泛市場波動性的噪音，能源市場的前景仍有利，只要沒有發生像恒大危機那樣新的蔓延恐懼，就不會激發新一波廣泛的避險金流，因為在當前經濟復甦時期，需求似乎很穩定，同時也因為 OPEC + 成員紀律良好，供應前景也保持穩定。」

其他能源商品交易

10 月交割的天然氣期貨價格上升 17 美分或 3.6%，收每百萬 Btu 4.976 美元。

美國資訊能源署 (EIA) 週四公布，上週 (9/17 止) 美國天然氣供應量增加 760 億立方英呎，略高於分析師預期。

根據標普全球普氏能源資訊調查，分析師本估計上週國天然氣供應量增加 700 億立方英呎。