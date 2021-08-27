墨西哥灣颶風擔憂推高油價 石油公司正撤離工人

本周油價可能大漲，原因是人們擔心近期供應中斷。因颶風即將來襲，位於墨西哥灣的石油鑽井平台已經開始停產。

周五亞洲市場午盤，美國 WTI 原油期貨上漲 16 美分或 0.2%，至每桶 67.58 美元，從周四 1.4% 的跌幅回升。WTI 周漲幅預計超過 8%，這將是自 2 月初以來的最大單周漲幅。

布蘭特期貨同樣上漲 16 美分，或 0.2%，至每桶 71.23 美元，周四布蘭特原油下跌 1.6%，但預計周漲幅仍達 9%。

石油公司周四開始撤離墨西哥灣石油鑽井平台工人，必和必拓和英國石油表示，由於加勒比海正在醞釀風暴，預計周末將席捲墨西哥灣，他們已開始停止海上平台的生產。

墨西哥灣海上油井占美國原油產量的 17%，和 5% 的乾天然氣產量，美國總煉油能力，有超過 45% 位於墨西哥灣沿岸。

ANZ Research 分析師在一份報告中表示，市場可能受到更直接的衝擊，因為加勒比海地區正在形成風暴，至下周初可能成為颶風，嚴重破壞墨西哥灣和德州。

此外，美元匯率也可能影響大宗商品價格，這就使得 Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 稍後的談話更加重要。

澳洲聯邦銀行大宗商品分析師 Vivek Dhar 表示，如果真的減少購債的時間提前，預計美元將走強，並帶給原油和其他大宗商品壓力。