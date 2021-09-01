石油巨擘殼牌宣布英國擴建5萬座充電樁 2025年全球達50萬座

石油巨擘荷蘭皇家殼牌集團周三 (1 日) 宣布將大規模擴大英國電動車充電電網，預計 2025 年將建置 5 萬座路邊充電樁，使 4 年後全球充電樁達到 50 萬座。

殼牌將透過今年 2 月收購的充電樁公司 ubitricity 實現目標，後者目前在英國約擁有 3600 個充電樁。此外，英國政府的零碳排放車輛辦公室目前承擔安裝路邊充電樁 75% 的建置費用，殼牌將幫助政府，為安裝通電樁支付剩餘的費用。

英國運輸部部長 Rachel Maclean 表示，隨著越來越多人購買電動車，正在促進民間與政府合作，確保英國電動車基礎設施適合未來的趨勢。

儘管充電最簡單方法是將充電樁裝設在家中，但根據英國整府統計，城市與郊區的中約有 6 成家庭沒有路邊停車位。近期英國政府發布的報告，2030 年英國將需要 28 萬至 48 萬座充電樁，而目前僅 2.5 萬座。

此次擴建是英國政府推動電動車 (EV) 車隊快速成長的一環，以共同實現 2050 年淨零碳排放的目標。英國還計劃 2030 年禁止銷售汽、柴油新車。

殼牌目標 2025 年將全球電動車充電樁網絡從目前的 6 萬座增加到 50 萬座，是該公司計劃本世紀中葉實現淨零碳排放策略的一部分。