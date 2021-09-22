日本8月粗鋼生產年增22.9% 連續6個月出現增長

日本 8 月的粗鋼生產量報年增 22.9% 至 792.4 萬公噸，連續 6 個月超越去年同期。但是近期在全球性的半導體短缺問題及疫情影響下，造成汽車製造商接連實施減產，粗鋼生產的未來動向也似乎無法樂觀看待。

日本鋼鐵聯盟 (Japan Iron and Steel Federation，JISF) 週三 (22 日) 公布最新數據，日本 2021 年 8 月的粗鋼生產報年增 22.9% 至 792.4 萬公噸，連續 6 個月超越去年同期的粗鋼產量。

其中，用途最廣的普通鋼產量達 603.6 萬公噸、年增 14.2%，多半用於汽車零件及製造業用途的特殊鋼產量達 188.8 萬公噸、年增 62.3%。

由於企業的生產活動在疫情中復甦，鋼材需求量也持續維持在高水準；而不論是普通鋼或特殊鋼，產量也都連續 6 個月超越去年同期水準。

但值得留意的是，日本當前的汽車生產普遍出現減產現象。像是日本汽車業龍頭豐田汽車 (7203-JP) 就接連宣布在 9 月和 10 月實施減產；本田汽車 (7267-JP) 也宣布了 8 月至 10 月上旬之間的日本國內工廠的減產規劃。

如果汽車業的生產台數持續萎縮，也勢必會對日本鋼鐵業的生產造成影響。