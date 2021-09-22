比特幣一度跌破4萬美元 後隨市場情緒改善反彈

由於美國監管機構批評，在本月初一度反彈至 5 萬美元以上的比特幣，周三 (22 日) 一度跌破 4 萬美元，為 8 月以來首次失守這一關卡。此後其價格跟隨全球市場情緒改善略微反彈。

據 Coindesk 報價，截至台北時間下午 14:30，比特幣報 42101.92 美元，24 小時跌幅 1.6%。其他主要貨幣中，以太幣仍跌近 5%，價格失守 3000 美元關卡，至 2881 美元。

比特幣價格走勢 (圖表取自 coindesk)

比特幣周三一度跌至 39612 美元，是 8 月 6 日以來的最低點。

美國證券交易委員會 (SEC) 主席 Gary Gensler 在美國時間周二的一次討論中表示，在過去一些銀行和公司嘗試提供私人貨幣，但這些嘗試均以失敗告吹。Gary Gensler 重申，美國證券規則賦予了監管機構對數字貨幣的監管權力。他認為，目前數位貨幣監管仍有缺口，國會可以採取方式彌補，例如對加密貨幣交易所進行監管。

在中國恒大危機蔓延的擔憂，以及聯準會可能的縮減購債宣布，均帶給投資人信心壓力。恒大最新關於債券利息的含混說法，以及中國央行向金融體系注入流動性，略為緩解部分投資人的憂心。

加密貨幣貸方 Nexo 的共同創辧人 Antoni Trenchev 表示，近幾日的價格走勢，說明比特幣也無法不受傳統市場風險資產拋售的影響，在收復 46000 美元的 200 日移動均線前，其價格可能還會盤整。

在 Gensler 批評之後，美國貨幣總核查辦公室 (OCC) 代理主任 Michael Hsu 周二指出，加密貨幣和去中心化金融可能正在演變成對金融體系的威脅，就像十多年前某些衍生品幾乎崩潰一樣。