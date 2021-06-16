穩定幣市值突破1000億美元 引發美國監管單位疑慮與擔憂

加密貨幣常因波動劇烈而遭到警告，但美國監管機構如今還擔心一個快速增長的領域，儘管它通常不會有多大的價格波動。

據《彭博》報導，由加密公司 Tether 和 Centre 等提供的穩定幣，總市值在 5 月底已經突破 1000 億美元，但監管機構憂心它對投資者甚至金融系統所構成的潛在風險。

穩定幣的設計，在於它們以固定價格 (通常是 1 美元) 的形式持有，公司以 1 美元的保證資產，發行 1 美元的穩定幣，在加密貨幣的幣幣交易中，通常不與美元或歐元等法幣，而是與泰達幣 (USDT) 等穩定幣為基礎交易。

近幾周，包括國會議員、聯準會官員及行政部門公開和私下都示警，如果其中一家公司沒有他們宣稱所擁有的支持，那麼一些消費者實際上不會受到保護。

他們還表示，穩定幣的規模不斷擴大造成了一種情況：在不涉及美國銀行系統的情況下，價值等同於美元的大量加密貨幣易手，可能成為非法金融而不受監管。

哥倫比亞法學院研究員 Lev Menand 上周在參議院銀行小組委員會作證時表示，它們對用戶是危險的，且隨著它們的發展，對更廣泛的金融系統也是危險的。

民主黨參議員 Elizabeth Warren 上周將穩定幣與 19 世紀資本不足的銀行發行的「野貓銀行券」(wildcat notes) 相提並論，這些票據後來使許多持有人蒙受巨額損失。

Warren 說，如果聯準會要發行自己的數位貨幣，消費者可以在沒有這種風險的情況下，享受穩定幣的好處。

聯準會主席鮑爾 (Jerome Powell) 上個月談及央行數位貨幣時表示，穩定幣可能對金融體系構成風險。 他說：「隨著穩定幣使用的增加，我們必須關注適當的監管和監督框架。」

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