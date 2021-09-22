恆大危機蔓延 全球股市震盪

一週回顧及表現

成熟市場

1. 8 月份美國零售銷售數據大幅優於預期，然而在美國國會持續推進對富人與企業加稅的措施，與擔憂中國地產公司財務危機擴散的影響下，美股下跌 2.0%；

2. 儘管歐洲區域經濟狀況持續改善，但新公布的工業生產年增率相關數據，小幅不如預期，且受到全球股市拉回影響，歐股下跌 2.2%。

新興市場

1. 中國經濟數據依舊疲弱，地產巨擘恆大地產面臨流動性危機，又遭國際信評機構降評，引發市場擔憂引起連鎖效應，中國股市下跌 4.5%；

2. 印度股市走高，近期許多獨角獸表態有意上市，吸引資金流進股市，印度股市逆勢上漲 1.3%。

債券市場

1. 市場觀望美國聯準會本週的利率決策會議，美國 10 年期公債殖利率反彈，全球政府公債下跌 0.3%；

2. 儘管受到市場避險情緒升溫，高息債券的跌幅相對較小，全球高收益債券下跌 0.6%，新興市場債券則下跌 0.7%。

原物料、匯率

1. 美國零售數據報喜、中國流動性危機擔憂升溫，提振美元上漲 0.6%，黃金價格持續受挫，單週下跌 1.7%，黃金價格收在 1,774 盎司 / 美元；

2. 受到墨西哥灣颶風襲擊，原油供給依舊吃緊，對全球貿易活動回復的預期，刺激油價上漲 0.9%（以布蘭特原油為例）。

資料來源: Bloomberg，2021/9/22（顯示數據為週漲跌幅結果, 資料截至 2021/9/21）

資料來源: Bloomberg，2021/9/22（圖中顯示數據為週漲跌幅結果, 資料截至 2021/9/21）

三大市場關鍵事件及分析

1. 供給跟不上，天然氣價格狂飆

氣候變遷、永續、ESG 等投資理念持續發揮影響力，來自於發電的大量需求推升天然氣價格，同樣對核電的遐想，也刺激鈾礦與相關公司股價走高。

資料來源：Bloomberg、IEA，「鉅亨買基金」整理，採 Global X 鈾價 ETF，2021/9/16。

2. 中國經濟數據再度下滑，成長下階梯難避免

中國公佈 8 月零售銷售、工業生產與固定資產投資等數據全面不如預期，目前經濟成長率就如同 25 年前的台灣，預料 2030 年將逐步降至 4%。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理， 2021/9/16。

3. 中國恆大地產危機，這基金跌深有機會

中國恆大地產面臨流動性危機，今年仍有巨額債息需支付，勢必將影響相關資產價格。然而，許多亞高收基金早就調低地產類股比重，如果出現不理性超跌，反而應視為是買進機會。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，上圖截至 2021/9/13，下圖截至 2021/9/14。

本週關鍵數據行事曆

資料來源: Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，2021/9/8。

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