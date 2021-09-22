【中信投信】雙印受寵 台股今補跌

市場近日受中國房產巨頭恒大集團債務危機影響，不僅港股大跌，美股也小幅收黑，22 日台股早盤一度跌逾 400 點，萬七再度失守。恒大事件的不確定性，加上美國聯準會正進行為期兩天的利率會議，市場觀望情緒濃厚。

上週新興亞股表現相對平淡，漲幅最佳的市場分別為印度、印尼，漲幅為 1.2%、0.6%，南韓及越南週線皆微幅上揚 0.5%；台股由於美股拉回整理，及中秋長假影響，週線回檔 1.1%，為上週表現較弱的市場。

資金流向上，除越南為淨流出，多數市場呈現小幅淨流入，吸金最高的前三市場為印度、南韓、印尼，金額分別為 10.2 億美元（以下貨幣單位皆為美元）、8.5 億、1.2 億；印度連三周淨流入，印尼淨流入資金雖不高，但已連 5 週淨流入。

中信綠能及電動車 ETF（本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金）經理人張士琳，美股拉回整理加上中秋長假將至，導致台股連續 5 天拉回，週五尾盤更因證交所與富時合編之台灣指數系列季度調整於盤後生效而爆量下修。疫情及聯準會政策仍是市場關注重心，因為疫情導致的產線停擺狀況尚未停歇，市場正關注 Delta 病毒是否會因為進入冬天而出現另一波高峰，以及 Fed 縮表的態度將影響投資人信心，短期台股預料將陷入高檔震盪，建議選擇未來訂單能見度高的產業擇優布局。

張士琳指出，隨著電動車於全球熱銷，目前仍然看好電動車供應鏈未來表現。隨第四季進入汽車產業旺季，加上新舊傳統車廠爭相搶進電動車市場，今年以來台灣汽車零組件大幅成長 16.6%，預估車用零組件訂單需求將可望延續至明年上半年。

中信關鍵半導體 ETF 經理人（00891）張圭慧表示，半導體產業的超級循環持續展開，從 5G、電動車、資料中心、智慧家庭… 各項科技前沿的突破都提高半導體的應用，終端需求帶動晶片需求急增，例如高速運算帶動高速傳輸介面晶片需求，電動車將驅動車用晶片未來 10 年高速增長等等，尤其台灣半導體產業具全球競爭力，可望長期受惠，建議投資人可長期持有相關標的。

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中信綠能及電動車 ETF 非屬環境、社會及治理相關主題基金，故公開說明書中未依金管會 110 年 7 月 2 日金管證投字第 1100362463 號函規定揭露永續相關重要發行資訊。

中信綠能及電動車 ETF、中信關鍵半導體 ETF、中信小資高價 30ETF 以追蹤標的指數報酬為操作目標，而標的指數之成分證券價格波動將影響標的指數的走勢，當標的指數的成分證券價格波動劇烈或變化時，本基金之淨資產價值亦承受大幅波動的風險。本基金雖以追蹤標的指數為操作目標，然下列因素仍可能使基金報酬偏離標的指數報酬，且偏離方向無法預估：(1) 本基金可能因應申贖或維持所需曝險比例等因素而需每日進行基金曝險調整，故基金淨值將受到所交易之有價證券或期貨價格波動、交易費用、基金其他必要之費用 (如：經理費、保管費、上市費等) 或基金整體曝險比例等因素影響而使基金報酬與投資目標產生偏離。(2) 本基金投資組合與標的指數相關性將受到基金持有之有價證券或期貨與標的指數之相關性等因素影響。此外，基金投資組合中如持有期貨部位，因期貨的價格發現功能使其對市場信息、多空走勢之價格反應可能不同於所對應的有價證券，因此當市場出現特定信息時，基金淨值將同時承受期貨及所投資之有價證券對市場信息反應不一所產生的價格波動影響，可能使基金報酬將與投資目標產生偏離。

中信綠能及電動車 ETF、中信關鍵半導體 ETF、中信小資高價 30ETF 自成立日起，即運用基金資產進行投資組合佈局，基金投資組合成分價格波動會影響基金淨值表現。投資人於基金成立日 (不含當日) 前參與申購所買入的基金每受益權單位之發行價格，不等同於基金掛牌上市之價格，參與申購投資人需自行承擔基金成立日起至掛牌日止期間之基金淨資產價格波動所產生折 / 溢價的風險，本基金上市後的次級市場成交價格亦可能不同於基金每營業日結算所得之淨值，而有折 / 溢價之交易風險。基金受益憑證上市後之買賣成交價格應依臺灣證券交易所股份有限公司 (以下簡稱臺灣證交所) 有關規定辦理。

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