拜登提名商務部次長人選：華為將續留貿易黑名單

美國總統拜登提名的商務部次長人選艾斯特維茲 (Alan Estevez) 周二 (21 日) 表示，華為仍然構成國家安全威脅，目前沒有必要把從貿易黑名單中移除，被提名為商務部助理部長的華為案律師肯德勒 (Thea Kendler) 也承諾，將透過職務避免敏感技術轉移到中國。

艾斯特維茲曾為國防部官員，被提名為商務部工業暨安全局 (BIS) 次長，職務範疇包括出口管制。他周二出席參議院銀行委員會的任命聽證會時表示，除非情況改變，否則預料華為將繼續留在貿易黑名單上，並將檢視華為是否透過榮耀，減少或迴避美國制裁。

艾斯特維茲將致力於加強對關鍵技術的控制，改善美國供應鏈彈性，特別是半導體。

華為在 2019 年遭川普政府以國安威脅列入實體清單，供應商必須申請許可才能供貨，華為去年 11 月出售手機子品牌「榮耀」，原因是長期難以取得必要零組件。除了華為，美國也透過出口管制、禁止措施和行政命令，禁止中芯、TikTok 和騰訊取得美國商品或觸及美國消費者。

華盛頓郵報近日報導，拜登政府正在考慮是否把榮耀也納入實體清單，以回應國會議員向商務部長雷蒙多 (Gina Raimondo) 提出的疑慮，但目前內部看法分歧。

華為拒絕對此報導置評，僅重申並未持有榮耀任何股份或參與商業決策。榮耀也未回應。

獲提名為商務部助理部長的肯德勒，同日出席同一場任命聽證會。她曾經手華為及孟晚舟的刑事訴訟，目前是司法部國家安全司律師，未來可望在艾斯特維茲手下工作，負責出口行政。

肯德勒在聽證會中說：「若有必要，我會豪不遲疑實施單方面管制，保護美國技術不落入濫用人權者的手中。」她並表示，對自己曾以美國檢察官身分起訴華為感到「格外驕傲」。