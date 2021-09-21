2021全球創新指數 南韓首度進前五 土越印菲有顛覆潛力

最新全球創新指數 (Global Innovation Index，GII) 出爐，瑞士蟬聯冠軍，南韓排名大躍進，首度擠進前五，中國前進兩位排名第 12。

WIPO 周一公布的 GII 報告顯示，前四名和去年相同，依序為瑞士、瑞典、美國、英國，不過南韓從第 10 名挺進到第五名，前十名另一個亞洲國家是新加坡，名次保持在第八。

WIPO 表示，高所得國家持續活躍在榜上，但是少數中所得國家正在迎頭趕上，包括中國、土耳其、越南、印度、菲律賓，尤其土、越、印、菲這四個國家「有潛力永久改變全世界的創新面貌」。

2021 年 GII 前 20 名

瑞士 (2020 年第 1 名) 瑞典 (2) 美國 (3) 英國 (4) 南韓 (10) 荷蘭 (5) 芬蘭 (7) 新加坡 (8) 丹麥 (6) 德國 (9) 法國 (12) 中國 (14) 日本 (16) 香港 (11) 以色列 (13) 加拿大 (17) 冰島 (21) 奧地利 (19) 愛爾蘭 (15) 挪威 (20)

GII 從多個面向評比 132 個國家，包括科技生產、研發支出、專利申請、創投 (VC) 交易。

WIPO 表示，過去一年專利申請增加 3.5% 至歷史新高，科技、製藥和生技產業遙遙領先。

雖然各國研發支出在疫情期間大致仍強勁，但然而各產業影響大不相同，軟體、網路、通訊、硬體、電子設備、醫藥和生技都提高投資，而仰賴人與人接觸的產業受到極大影響，如娛樂、運輸都減少支出。