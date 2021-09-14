〈緯創奪BOT案〉擬斥43億元新建數位內容創新中心 估2025年完工

代工大廠緯創 (3231-TW) 今 (14) 日與台北市政府簽署 BOT 案，緯創將透過旗下緯成資產管理公司在內湖新建數位內容創新中心，規劃納入新創育成、數位創新內容等多功能空間，也計畫將總部搬遷至新大樓，根據規劃，數位內容創新中心預計 2025 年完工，並創造逾 3500 個就業機會。

緯創總經理林建勳表示，集團在此 BOT 案將投資約 43 億元，因應全球產業朝向數位發展、跨域整合，緯創透過既有軟硬體、AI、5G、顯示器、數位化研發能力，爭取內科 2.0 計畫 BOT 案，後續也將邀請工研院共同協助營運，並帶領台灣潛力企業踏上國際舞台。

緯成資產管理總經理賴育民指出，緯創在 2018 年即拿下紐約地鐵 10 年數位內容標案，這次拿下北市 BOT 案，將打造 24000 坪黃金級綠建築，透過以硬帶軟、以大帶小、以軟輔硬等三大策略，協助新創團隊成長。

賴育民進一步表示，緯創規劃營運第一年引進 100 組新創團隊，第三年累計則達 140 組新創團隊進駐，長期也將以促成新創團隊與大企業進行合作、公開募資為目標。

數位內容創新中心 BOT 案主體包括育成中心、創意交流空間等，並支援新興產業、創新活動，其他附屬使用項目則供數位內容產業、資通訊產業等廠商進駐，其中，緯創就規畫將內湖總部遷入。

今日也由台北市長柯文哲、緯成資產管理董事長林福謙共同簽署 BOT 案投資契約，契約期間共計 50 年。