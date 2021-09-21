【袁志峰專欄】市場信心弱，港股宜觀望

今天推介 - 中國建築 (3311), 上日收市 $6.49

1) 股市前景

港股昨日急跌，恒指再次創年內新低，本地地產股領跌，主因是市場報導中央政府要求香港發展商協助解决香港的房屋供應短缺問題，引發投資憂慮地產商盈利前景。恒大債務危機繼續對內房、物管、內銀及內險股帶來下行壓力。因市場信心薄弱，估計港股維持弱勢震盪，短線交易宜慎審。

今天推介是中國建築 (3311) — 公司主要在香港及澳門從事建築業務及在內地投資基建項目，2020 年度收入及盈利達 624.6 億元及 60.1 億元，分別按年增長 1% 及 11%，每股盈利增 11% 至 1.19 元。今年上半年，收入及盈利達 363.7 億元及 35.0 億元，同比增長 30% 及 21%，新簽合約額為 705 億元，同比增長 40%。管理層預計 2021 年度新簽合約額為 1400 億元，按年增長 26%。現價對應 2020 年市盈率 5.5 倍，估值吸引。公司於 5 月份回購 199 萬股，每股買入均價為 5.52 元，反映管理層認同估值偏低。維持買入建議，上調目標價至 7.5 元，止損價 6.1 元。

2) 上日中港股市況總結

周一恒指低開 280 點後急挫，早盤最多曾跌 1049 點見 23872 點，創年內新低，午後跌幅略為收窄，收報 24088 點，跌 821 點或 3.3%。成交額按日減 27% 至 1418 億元，8 月份日均成交額 1590 億元。港股通南向資金暫停交易。

藍籌股 3 升 57 跌，本地地產股領跌。恒基地產 (12)、新世界發展 (17) 及新鴻基地產 (16) 跌逾 13%、12% 及 10%，為跌幅最大藍籌。長實集團 (1113)、招商銀行 (3968) 及碧桂園服務 (6098) 跌逾 9%。李寧 (2331) 及碧桂園 (2007) 跌 8% 及 6%。吉利汽車 (175)、比亞迪 (1211)、安踏體育 (2020) 及中國平安 (2318) 跌逾 5%。友邦保險 (1299) 及滙豐 (5) 分別跌 5% 及 3%。海底撈 (6862) 升逾 1%，為表現最好藍籌。銀河娛樂 (27) 及金沙中國 (1928) 升少於 0.5%。

恒生科指跌 2.8%，收報 6271 點，成份股 1 升 29 跌。大型科技股跌幅温和，京東集團 (9618) 跌逾 4%，阿里 (9988)、美團 (3690) 及快手 (1024) 跌逾 2%。明源雲 (909) 及眾安在線 (6060) 跌逾 6%，為跌幅最大成份股。海爾智家 (6690)、汽車之家 (2518) 及舜宇光學 (2382) 跌逾 4%。京東健康 (6618) 及比亞迪電子 (285) 跌近 4%。聯想 (992)、嗶哩嗶哩 (9626)、微盟 (2013) 及萬國數據 (9698) 跌逾 3%。平安好醫生 (1833) 升 0.3%，是唯一上升成份股。

板塊方面，本地地產股、汽車、體育用品、內房、物管、內銀、內險、家電、有色金屬、航運、煤炭及鋼鐵股跑輸大市，跌幅居前。中國恒大 (3333)、融創中國 (1918) 及富力地產 (2777) 跌 7%-10%。碧桂園服務 (6098)、恒大物業 (6666) 及世茂服務 (873) 跌 9%-14%。工行 (1398)、建行 (939) 及農行 (1288) 跌 3%-4%。中國人壽 (2628) 跌近 4%。國美零售 (493) 及創維集團 (751) 跌逾 9% 及 6%。紫金礦業 (2899)、江西銅業 (358) 及中國鋁業 (2600) 跌 3%-5%。中遠海控 (1919) 及太平洋航運 (2343) 跌 4% 及 5%。兗州煤業 (1171) 及中煤能源 (1898) 跌 4% 及 5%。鞍鋼 (347) 跌 7%，馬鋼 (323)、重鋼 (1053) 及中國東方 (581) 跌逾 4%。

周一假期，A 股休市。

3) 宏觀 / 行業訊息

香港政府統計處公布，8 月整體消費物價按年升 1.6%，較 7 月相應升幅 3.7% 為低。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，基本通脹率為 1.2%，較 7 月升 1% 為高。(信報)

4) 個股訊息

阿里巴巴 (9988) 上周五舉行股東周年大會，重選副主席蔡崇信等的 3 名董事，據最新董事會名單，螞蟻集團董事長井賢棟名字消失，董事會人數減至 10 人。(信報)

新鴻基地產 (16) 表示，近日關注有媒體宣稱「中央政府向香港地產商施壓」。截至目前，新地從未收到媒體所稱的上述消息，新地亦從不贊成壟斷市場的行為。(信報)

碧桂園服務 (6098) 宣布以不超過 100 億元人民幣，向富力地產 (2777) 控股股東李思廉及張力等控制的富力物業收購內地物業管理公司富良環球。富力公布，其主要股東李思廉及張力將向集團提供約 80 億元股東資金，預計未來一至兩個月完成。集團預期周二將收到約 24 億元。(信報)

英國《金融時報》引述兩名恒大集團 (3333) 高層報道指出，該集團業務可能被地方政府和大型國有開發商按地區接管，但此複雜的救援將是最後的辦法。(信報)

有關選股表現，歡迎閲覧本公司的港股模擬交易組合： anuesec.com/zh-HK/Page/dt-model

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