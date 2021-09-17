〈陸港盤後〉歡慶中秋、港科技股勁揚 陸港齊收紅

周五 (17 日)A 股三大指數開低震盪，指數在短暫下滑後隨即上揚，但因為中秋長假因素影響，投資人追高意願不足，A 股大多時間保持在平盤之上震盪直到終場。

盤面上，醫藥生物、食品飲料類股回溫，領漲滬深兩市，同時電力類股表現強勢，多檔個股漲停。煤炭、鋼鐵及非鐵金屬等周期類股大幅回檔，鋰電池類股探底回升。

今日滬深兩市成交金額達人民幣 1.34 兆元，較前一個交易日減少人民幣 1353 億元，不過 A 股成交金額已連續第 43 個交易日破兆，追平歷史最長紀錄。

港股方面，近期表現極為弱勢的港股今日出現反彈，網科股成為拉抬恒指的領頭羊。富時羅素公布季度檢討結果，富時 50 指數將納入百度 (9888-HK)、贛鋒鋰業(1772-HK)、吉利(175-HK) 及舜宇(2382-HK)，相關變動將於今日收盤後生效。

恒大集團 (3333-HK) 仍逃不過市場賣壓，數據顯示其大股東大筆出脫持股，恒大股價一度重挫 10%，之後在大盤持續拉升之下，恒大跌幅收斂，終場仍重挫 3.4%。

資料來源: 鉅亨網

截至收盤，上證綜指小漲 0.19%，報 3613.97 點；科創 50 指數小跌 0.13%，報 1349.68 點；深證成指上漲 0.71%，報 14359.36 點；創業板指勁揚 2.06%，報 3193.26 點。

本週上證綜指下跌 2.41%，科創 50 指數大跌 5.41%，深證成指下挫 2.79%，創業板指下滑 1.2%。

恒生指數上揚 1.03%，報 24920.76 點、恒生科技指數大漲 3.52%，報 6452.19 點。

因中秋假期因素今日滬股通暫停交易。

法人觀點

國海證券認為，9 月市場整體處於防禦期，防禦期投資應注重結構。投資人可利用防禦型類股或是下一階段的成長潛力股做佈局。建議圍繞業績高成長、高景氣產業建立部位，具體包括兼具長期產業榮景和短期業績確定性高的新能源產業鏈，包含新能源車、太陽能、稀有金屬等，以及受益於供給約束下產品漲價、且低估值優勢循環型類股，如化工、有色、採掘、鋼鐵等。

