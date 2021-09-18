〈紐約匯市〉市場預期Fed縮減購債腳步逼近 美元指數突破93 周線收紅

美元周五（17 日）觸及 3 周高點，主因是受益於日前公布的美國零售數據優於預期，該項數據提高美國聯準會（Fed）在年底前進行縮減購債的可能。

紐約尾盤時段，追蹤美元兌六種主要貨幣走勢的 ICE 美元指數（DXY）上漲 0.2% 至 93.062。DXY 本周上漲約 0.65%。

Fed 下周將舉行為期兩天的貨幣政策會議，預計將討論放慢每月購債步伐，並將美國 9 月與之後的就業成長列入考量。

凱投宏觀（Capital Economics）市場經濟學家 Jonathan Petersen 在最新研究報告寫道：「儘管我們對聯邦公開市場委員會 （FOMC）是否會制定縮減購債計畫感到懷疑，但鑒於周期性通膨壓力不斷增加，新的經濟預測可能會讓人們對其反應機制有所了解。」

Petersen 補充說：「我們仍認為，美國通膨維持高點的時間將超過 FOMC 與投資者目前預期，進而支撐美國公債殖利率上升和美元走強。」

周四公布的數據顯示，美國 8 月零售銷售意外彈升 0.7%，優於市場預期下降 0.8%，有關 Fed 今年將開始所簡購債的猜測也進一步升溫。

不過周五報告顯示，密西根大學 9 月消費者信心指數小幅上升至 71，分析師表示，升幅遠不及紐約與費城 Fed 製造業調查顯示的改善狀況。

美元在密西根大學 9 月消費者信心指數公布後維持漲幅，匯市周五大致上平靜，顯示投資人不願在下周 Fed、日本央行 (BOJ)、英國央行(BOE) 等重要央行會議前建立新部位。

歐元兌美元貶值 0.3% 至 1.1729 美元，盤中早些時候曾觸及 1.1724 美元的 3 周低點。

美元兌瑞士法郎升值 0.2%，紐約尾盤報 0.9299 瑞朗，先前曾一度觸及 5 個月高點。美元兌日圓升值 0.3% 至 110.025 日圓。

日本日本自民黨黨魁競選在周五正式開跑，9 月 29 日舉行投票。自民黨目前在參議院及眾議院握有多數席次，而現任日本首相兼自民黨總裁菅義偉表明不爭取連任，這意味著只要奪得黨魁就會成為下一任日本首相。

美元兌離岸人民幣匯率也升至兩周高點，尾盤升值 0.1%，報 6.4642 元。由於投資人擔心房地產巨頭中國恆大下周可能無法支付到期利息，對中國房地產擔憂日益加劇，人民幣承壓。

英國零售銷售額低於預期，英鎊貶值 0.2% 至 1.3758 美元，不過由於投資人將英國央行升息預估提前至 2022 年年終，英鎊仍有撐，且接近一個月高點。

截至周六（18 日）台灣時間約 6:00 價格：