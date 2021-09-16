晶片荒日益嚴重 白宮下周再度召開半導體峰會

隨著新型變種病毒 Delta 肆虐全球，供應鏈中斷與延誤現象日益嚴重，拜登政府計畫下周四（23 日）再次召開半導體峰會，受邀企業包括晶片製造商、汽車製造商、電子消費產品與醫療設備產品等公司，與會名單尚未確定。

據白宮官員表示，下周的半導體峰會由商務部長雷蒙多 (Gina Raimondo) 主持，白宮國家經濟委員會 (NEC) 主任狄斯 (Brian Deese) 與會。這是雷蒙多主持的第三場半導體峰會，這次會商目的是進一步提高半導體供應鏈透明度，請求企業幫忙解決維持數月的晶片短缺問題，並保持與盟國的友好關係。

拜登自就任以來一直就晶片短缺問題尋找中長期的解決方案，雖然拜登政府努力將半導體製造業帶回美國，但官員認為生產必須多樣化，並透過與盟國友好的關係補強產業實力。

然而在此次會議召開之際，美國參眾兩院對強化半導體競爭力的 520 億美元法案尚未取得共識，該法案自今年 6 月在參議院通過後，至今仍卡在眾議院。

白宮發言人莎琪（Jen Psaki）周三（15 日）說，推動這項立法是優先事項，也是白宮高級官員與國會領導人會討論的部份，期盼立法能在未來幾個月內能完成。

下周的會議中，美國商務部將透過正式程序，取得半導體供應鏈各公司的訊息，以達到提高透明度的目的。雷蒙多一直致力增加半導體產業間的訊息共享，但仍有部分企業不願政府涉及供需層面的問題。

美國副總統賀錦麗 (Kamala Harris) 最近出訪新加坡與越南時，曾提到半導體供應短缺問題。白宮一直在與馬來西亞、越南等擁有半導體生產能力的國家合作，確保這些國家能夠在產能減少的情況下繼續營運。

半導體產業最近也推動一項獨立法案，替在美投資半導體工廠的公司稅收減免，然而白宮並未表示是否支持該法案，或是會協助推動該法案立法。

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