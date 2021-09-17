〈貴金屬盤後〉零售銷售意外強勁 提振美元、公債殖利率 黃金跌逾2%

週四 (16 日) 交易，黃金期貨價格連續 2 日下跌，且創下近 6 週以來最大單日跌幅，係因數據顯示，美國上月零售銷售意外強勁，提振美元和美國公債殖利率，挫傷不孳息且美元計價的黃金。

Metals Daily 執行長 Ross Norman 表示，「市場對黃金的信心一直很微弱，甚至脆弱，尤其在廣泛綜合商品再次走漲的情況下，更不用說比特幣了。」

「顯然，美國零售銷售意外強勁，提振了美元，讓金價大幅走低，且似乎因觸發止損而加速走低，現在觸及 1750 美元的支撐位。」

「目前，以阻力最小的路徑來看似乎更低，我猜測空頭將衝擊支撐位，測試多頭的決心。」​​他說。

與此同時，貴金屬價格預計走勢震盪，因為投資者正盼著 Fed 下週會議釐清其削減購債規模的計畫。Fed 在 2020 年春季疫情最嚴重時期，靠該計畫對市場挹注流動性。

金屬交易者也將密切關注最終升息的時機線索。Fed 預計 9 月 21 日至 22 日舉行會議。

12 月交割的黃金期貨價格下跌 38.10 美元或 2.1%，收每盎司 1756.70 美元，為 8 月 6 日以來最大單日下跌金額與幅度，亦創 8 月 12 日以來最低收盤價。

8 月 6 日當日黃金大跌 2.5% 或 45.80 美元。

Wolfpack Capital 投資長 Jeff Wright 表示，由於經濟數據強勁，超過預期許多，所以黃金「經歷了快速且突然的連鎖反應。」

他指出，美國失業救濟請領人數小幅增加，但「以一種有意義的方式抵銷了零售支出數據的力道，這令 10 年期美國公債殖利率上升，結果是金價走低，且是迅速下滑。」

美政府週四公布，上週 (9/11 止) 失業救濟初次請領人數增加 2 萬人，達 33.2 萬人。零售銷售上個月增加 0.7%，但根據《華爾街日報》調查，經濟學家先前預期下降 0.7%。

另外，費城 Fed 的商業活動指數 9 月份自前月的 19.4 上升至 30.7，終止連續 4 個月的下降趨勢。

有鑑於近期事態，以及 Fed 縮減資產購買價格的念頭，Wright 認為黃金「未來幾天還有進一步下跌的空間」，且短期內看不到任何積極的催化劑。

「如果市場沒有任何新鮮事發生，黃金可能無法超越也無法守住 1800 美元關卡，所以可能重新測試 1700 美元。」

12 月交割的白銀期貨價格下跌 1.01 美元或約 4.2%，收每盎司近 22.79 美元，為 2020 年 11 月以來最低收盤價。

週四 ICE 美元指數上升 0.4%，且本週迄今漲幅也是 0.4%。10 年期美國公債殖利率自前日的 1.302% 上升至 1.327%。

其他金屬商品

12 月交割的銅期貨價格下跌 2.8%，收近每磅 4.28 美元。

10 月交割的白金期貨價格下跌 0.8%，收每盎司 923.30 美元。

12 月交割的鈀金期貨價格上升 1.5%，收每磅 2021.50 美元。

鈀金在週二大跌觸及 1 年多以來最低點後，已經連續 2 日上漲。