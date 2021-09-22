高速傳輸商機爆發 選誰？

宅經濟發威使得消費者對於資料傳輸量及速度要求提高，未來高速傳輸成常態，從 NB、HPC、AI 等運用將帶動 USB4.0 需求提升，USB4.0 比上一代 USB3.2 傳輸速度倍增，但開發難度相對高，產品到驗證通過及量產耗時，USB4.0 自 2019 年發表後，最快明年進入量產，台廠四大高速傳輸晶片 IC 廠祥碩、譜瑞 - KY、威鋒電子、創惟各顯神通積極搶進，加上 Intel、AMD 下半年陸續推出新平台，規格將全面支援 USB 4 技術，就連蘋果 M1 處理器也加入 USB 4 規格支援，明年高速傳輸 USB4 商機即將爆發。

高速傳輸股王祥碩站穩兩千，股后譜瑞緊追在後

高速傳輸商機一觸即發，股王祥碩持續開發 USB 4 產品，最快明年進入量產，祥碩產品涵蓋面廣，產品包含 Host、Hub 端，加上與 AMD 合作密切，拿下獨家代工訂單，股價自今年 5 月低點 955 元起漲，最高漲到 2455 元，漲幅達 1.5 倍，公布 8 月營收 5.7 億後，營收雙減造成股價拉回，但將來前景明確，估計只是漲多的拉回，目前仍穩居 2000 元以上。股后譜瑞高速傳輸介面營收佔比達 3 成，同時也是少數擁有自有 USB 4.0 及 DP IP 的公司，7 月營收 18.1 億大舉創高，也順利將股價推升到 1950 元，8 月營收 17.1 億雖未創高但仍是高水準表現，加上獲晶圓廠全力支持，在晶圓代工產能吃緊下，獲利無虞，將有機會挑戰 2000 元大關。

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