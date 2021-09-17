〈台股盤中〉台積電拉抬、航海王揚帆 月線失而復得

美股四大指數昨 (16) 日漲跌互見，台股今 (17) 日進入秋節連假前最後一個交易日，觀盤氣氛依舊濃厚、買盤縮手，電金傳陷多空拔河，指數一度翻黑，最低下探至 17235.45 點，在台積電拉抬、航運族群逆勢撐盤下，指數力守盤上，月線失而復得，估量 2700 億元。

電子權值股今日欲振乏力，台積電昨日除息後順利填息，今日在平盤震盪，力守 600 元關卡；聯發科扮撐盤要角，上漲 0.7%；聯電、南亞、大立光、鴻海、矽力 - KY、瑞昱等表現相對疲弱。

傳產股中貨櫃三雄回神，長榮、陽明、萬海上漲逾 3%，其餘航運個股包括志信、建新、長榮航、華航、四維航等都有逾 1% 漲幅；不過連日上漲的化工股，湧現獲利了結賣壓，中華化、中美實、永純、國精化大跌逾半根停板，永光、雙邦、永捷、東聯也有逾 2% 跌幅。

盤面上，大同近期積極重整集團體質，今日股價強勢表態，盤中攻上漲停鎖住，集團旗下福華也一度攻上漲停、精英大漲超過 8%，大世科也漲逾半根漲停。

電動機車龍頭 Gogoro 宣布將透過 SPAC 赴美借殼掛牌上市，車電概念股同歡，中探針亮燈漲停，西勝、堤維西、統振上漲逾 3%，新漢、正道、中華、士電表現也不俗。

法人表示，中秋連假前市場觀望氣氛濃厚，加上外界關注美國聯邦準備理事會 (Fed) 的縮減購債進度，使量能降溫萎縮，指數持續區間震盪整理。