台股成交今年新低量，中秋前繼續關前震盪

美股昨日上漲，但台股秋節前夕震盪走低，電子族群整體無力，鋼鐵、航運也持續低迷，僅塑膠類股稍有起色，加權指數一度下挫百點，回測月線，終場跌幅略收斂，收在 17278.7 點，下跌 75.3 點，成交值 2385.15 億元持續低迷。

台積電今日除息，但隨即翻紅完成填息，最高來到 607 元，但買盤無力追價，終場下挫 0.6%，守住 600 元大關。

本周台股依然無主流強勢股，除 IC 設計、化工、塑膠、航運、鋼鐵類股個股中偶有佳作外，整體依然持續低迷，加上中秋連假效應，整體成交金額已連續幾日在 2500 億附近徘徊，今天更是創下新低量 2385.15 億元。

觀察最近幾年中秋節前指數表現，能顯示中秋節前指數很難上漲，跟本周的盤勢相當符合。

展望第四季，蘋果新 IPHONE 發表代起整體供應鏈拉或動能，旺季效應有望展現，另外國際整體原物料行情走高，相關概念股可以特別注意。

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