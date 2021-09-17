操盤手看台股：不甩半導體雜音，押寶買盤卡位一種股票

美國上周原油庫存降幅大於預期，加上市場認為隨著疫苗接種範圍擴大，原油需求將會上升，原油價格出現上漲。台股在部分資金持續離場，場外買盤觀望下，5 日均量已降至不到 2600 億元。先前提到目前 9 月份月 K 線的高點 17633 點及低點 17122 點已成為一個短期區間帶，近日的指數就在此範圍內震盪。

近日量能不振，中秋連假將至當然是原因之一，而部分熱門產業傳出雜音，也讓市場的心態偏於保守。繼今年 8 月，外資券商─摩根士丹利 (簡稱大摩) 發布「記憶體寒冬來臨」為題的報告，示警投資人 DRAM 景氣恐浮現反轉訊號，造成記憶體族群一波下跌後；近日大摩再發報告，示警投資人半導體的終端需求被高估，晶圓代工廠產能短缺情況將告一段落，超額下單的反作用力將浮現，部分業者在第 4 季恐將面臨客戶砍單的情形，市場悲觀情緒再起。

先前多次提到重點不在於消息的多空，而在於市場對於消息在股價上的反應。若以股價來看，晶圓代工業者 9/16 日並未大跌，原因在於大摩的觀點其實多數已經提前反應，如這次大摩認為由於智慧手機、電視或 PC 等終端需求已下降，故 LCD 驅動 IC、利基型記憶體等存在著庫存問題，這與之前提過的面板產業報價有壓，供應鏈要小心的觀點其實雷同，市場早已部分反應在股價上了。對於外資的保守看法，要觀察是在剛起跌時發布？或是已經跌了一段才發布？若是剛起跌不久，就要提高警覺；反之若是已跌了一大段，則是有機會利空鈍化，原因在於要賣的很可能已經提前離場了。

日前談到由於市場缺乏新題材，故與半導體材料有關，特別是與第三代半導體有關的化工股及電子材料股，成為了短期資金進駐的方向，如中華化、永光、越峰等，近日都出現大漲一波。短線上，由於部分籌碼選擇在節前獲利了結，故震盪幅度加劇，這是漲多股在節前的正常現象。對於一個操盤手而言，漲多震盪難免，但是從中找到可用的選股邏輯，才是最關鍵的事。

當前的轉機股，不僅是與第三代半導體或是車用電池材料有關，還有一個共同特徵即是股價不到 50 元，總市值並不算高，不用太多資金就能點火成功。以先前提過中鋼集團旗下的鑫科為例，旗下所生產的靶材已由光電成功跨入半導體供應鏈，並且積極朝第三代半導體功率元件發展；對的題材加上股價不到 50 元，在買盤點火下自然容易走高。這一類的股票還有不少，簡單來說，買盤正在進行押寶，卡位第 4 季營運表現佳或是明年轉機性強的公司，當中以中低價股為優先。

至於油價走高，塑化股也有買盤點火，當中第 4 季進入 EVA 鞋材傳統旺季，加上大陸太陽能級 EVA 需求轉佳，EVA 價格漲勢再起，大陸業者斯爾邦已調高 EVA 報價到每噸 2.56 萬元人民幣，較前一周漲幅超過 8%，台股的台聚、亞聚營運轉佳，後續可進一步追蹤，更多盤面機會可鎖定 Line@粉絲團。

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