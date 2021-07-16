小摩策略師示警牛市陷阱 建議做空方舟創新ETF

摩根大通衍生商品策略師 Shawn Quigg 表示，伍德 (Cathie Wood) 的旗艦 ETF，正顯現出泡沫的跡象，就像是 2000 年成長型基金的泡沫，他建議投資者應該考慮透過期權做空該基金。

Quigg 認為，下半年美國公債殖利率的上升，可能會引發方舟創新 ETF(ARKK-US) 的下跌，該基金自 5 月中旬以來已經上漲了約 19%。

Quigg 在給客戶的報告中警告了「牛市陷阱」，他表示，殖利率的潛在上升可能成為加速 ARKK 股價走低的催化劑。大型主要科技股的表現持續優於破壞性科技股，並迫使 ARKK 進入投降是的拋售階段。

美國 10 年期公債殖利率已從 3 月底的高點下跌逾 40 個基點至約 1.32%，有助於刺激 ARKK 的反彈。Quigg 認為，這是一項技術性的行情，隨著商業重新開放，經濟復甦在今年剩餘時間重新站穩腳步，這樣的行情將會消失。

在電動車、生物技術和加密貨幣等產業收益以及居家辦公板塊的推動下，伍德的方舟投資管理公司在 2021 年開局良好。但其中許多主題已經出現了動搖，該公司的主要 ETF 從 2 月中旬到 5 月中旬期間，下跌了 35% 以上。

小摩預計，隨著持續復甦，週期性資產和價值資產將跑贏大盤。價值股剛剛經歷了 20 年來最糟糕的月份，但該公司的策略師認為，這僅是上漲趨勢中的一個暫停。