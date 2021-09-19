〈Q4產業景氣〉長短料問題難解 石英元件產業景氣有變數

石英元件族群 8 月合併營收繳出亮眼成績，第三季表現依舊亮麗，市場已定調下半年營運優於上半年，但是在電子業「長短料」的情況嚴重，石英元件廠考量客戶端季節性庫存調節，審慎面對第四季景氣，甚至預估銷售將第三季高峰下滑。

蘋果己正式發表 iPhone 13 年度旗艦機種，預計 9 月 24 日正式發售，顯示首批出貨並沒有缺料問題，但是電子業目前包含 NB、手機及網通等應用領域，都傳出正在面對「長短料」生產窘況，第四季必然要面對整體備料調整。

石英元件龍頭廠晶技 (3042-TW) 不諱言指出，客戶端目前下單、拉貨一切正常，第三季營運上也有旺季表現，但預估市場「長短料」問題難在短時間內解決，在此情況之下，EMS 廠極可能明顯調整備料庫存，如此一來，勢將影響營收。

不過，石英元件朝向小型化發展，且加上 5G、WiFi 6、自駕系統及電動車的新需求點火，石英元件廠如台嘉碩 (3221-TW)、希華 (2484-TW) 分別朝向利基型應用發展，第四季甚至往後的景氣，也不可能一夕反轉向下。

對於市場的景氣，希華董事長曾穎堂指出，目前供需正常，業者也能獲得較合理利潤，景氣周期發展，則緊盯半導體變化。

曾穎堂說，電子產業目前除了電源產品，樣樣都需要石英元件，而電子產業與半導體的正相關關連度密切，半導體產業枯燥對石英元件產業有仙人指路的意義。