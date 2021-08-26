宏捷科漲價效應延續 下半年營收逐月創高

砷化鎵晶圓代工廠宏捷科 (8086-TW) 年初取消客戶代工費用 10% 優惠，自 5 月開始反映漲價效應，宏捷科表示，現階段投產訂單持續適用新價格，預期漲價效應將一路反映至 10 月，加上新產能開出，下半年營收逐月成長趨勢不變。

宏捷科指出，年初代工費用調整並不溯及調整前訂單，隨著舊訂單逐步消化，漲價效應自今年 5 月開始反映在營收，每月以 1-4% 幅度成長，目前客戶新訂單持續進來，估漲價效應可望延續至 10 月。

展望下半年，宏捷科表示，訂單需求仍大於供給，其中，手機 PA 需求強勁，WiFi 客戶則因為主晶片短缺，下修第三季出貨目標，但空缺產能已由其他產品補上，第三季整體產能利用率仍將維持近滿載狀態，且一路延續至年底，目前也與客戶洽談明年需求，能見度至少看到明年首季。

宏捷科指出，隨著新產能開出，營收規模可望進一步放大，其中，因疫情遞延裝機的新機台，本月底將完成裝置，預期 11 月開始貢獻營收，全年產能規劃仍以提升至 2 萬片月產能為目標。

另一方面，宏捷科去年在中美晶 (5483-TW) 入股後，積極擘畫未來產能，預估明後年將以每年 5000 片為單位擴充產能，評估 2022、2023 年月產能將分別達 2.5 萬、3 萬片水準。