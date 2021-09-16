晶片短缺重創歐洲車市！7、8月銷量出現二位數百分比衰退

歐洲的新車銷售狀況正在惡化當中。在幾個月前，歐洲的新車銷量曾經出現過小幅改善；但是 7、8 兩月的銷售表現，卻比深受新冠肺炎 (COVID-19) 疫情重創的去年同期還要來的更糟。在晶片短缺影響之下，眾多歐洲國家的新車銷售於 7、8 兩月都出現二位數百分比的衰退。

歐洲汽車製造商協會 (ACEA) 在 16 日 (週四) 公布了最新統計數據，2021 年 7、8 月份的歐盟 (EU) 和歐洲自由貿易協會 (EFTA) 的各個成員國、以及英國的新車登錄台數總和，分別報月減 24% 及月減 18%。歐洲今年截至 8 月的新車銷售累計台數報年增 13%，還不到上半年增加率 (27%) 的一半。

由於車用晶片的供應緊繃，福斯、戴姆勒、BMW 這幾家德國最具代表性的汽車製造商的高層，先前就已警告晶片短缺問題將持續到明年。

汽車產業分析機構 LMC Automotive 的分析師們、上週在一份報告書中指出，雖然說歐洲地區的 COVID-19 疫情還沒有告一段落，然而車用晶片短缺才是汽車業界所面臨的最大問題。認為歐洲地區的經濟情勢復甦、帶動了新車需求增長，卻被晶片短缺問題潑了冷水。

此外，歐洲 2021 年 7、8 兩月的新車銷售表現，也是 2013 年歐債危機步入尾聲以來的最差數字。像是德國、法國、英國、義大利、西班牙的新車銷售，不論是在今年的 7 月份或是 8 月份、都出現二位數百分比的衰退。

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