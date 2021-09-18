〈外幣投資術〉美元笑了！微笑曲線未來一年呈右端緩強走升

美元今 (2021) 年相對弱勢，但展望美元走勢，銀行業者普遍認為，美元第三季如預期的走向微笑曲線右端而走升，預期未來一年將偏向微笑曲線右端而有緩強表現；並可適度增加美元比重。

中國信託銀行表示，以「美元微笑曲線」的框架進行美元走勢推論，在美國拜登政府推進的基建計畫、美國疫苗施打後的疫後消費復甦影響下，美國經濟將優於非美國家，使得美國能率先進入貨幣政策正常化，美元也因此將在下半年表現強勢。

中國信託進一步表示，美國聯準會確實因經濟復甦確立，而在 6 月時拋出即將宣布縮減購債規模的想法，而中國則有明顯景氣放緩的狀況，使得美元第三季如預期的走向微笑曲線右端而走升。

資料來源：中國信託銀行

不過隨著美國景氣基期逐漸走高、消費性電子等消費已漸趨滿足下，美國零售銷售動能也開始略有放緩，聯準會主席鮑威爾在全球央行年會上表示傾向於今年底啟動縮減購債，不過極力以升息時點還很遙遠的說法來安撫市場，等同於向市場宣示「縮減購債」結束不等於「升息」，適度減緩市場對聯準會貨幣政策緊縮的預期。

中國信託銀行認為，美國貨幣政策正常化趨勢不會中斷，經濟也仍在復甦的腳步上，目前未來一年偏向微笑曲線右端而有緩強表現；但由於美國貨幣政策短線有新訊息的機率不高，加以市場仍需時間消化經濟數據稍微放緩的情勢，第四季美元預期將較為盤整。

凱基銀行則表示，美國 8 月的消費信心指數卻創下新冠肺炎疫情以來新低，信心下滑主因為消費者認為通膨明顯上升，壓抑購買大型耐久財如房屋、汽車的意願。耐久財的消費與製造業息息相關，其銷售不佳將導致庫存上升，引發製造業景氣下滑。觀察過往製造業景氣回檔，均會誘使資金回流美國，造成美元升值。至於貨幣配置，宜適度增加美元比重，並減少持有新興市場貨幣。