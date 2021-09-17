五倍券綁台灣Pay 公股銀加碼百萬獎金搶客

財政部、國發會與原民會共同宣布台灣 Pay 的數位綁定優惠方案，包括台企銀、華銀、合庫銀等公股銀也陸續端出加碼優惠，除了綁定早鳥現金回饋、新戶首刷禮外，還可抽百萬獎金，以此拉抬台灣 Pay 市占率。

台企銀的「台企振興加碼五利全開」，只要在台企銀官網登錄綁定數位五倍券，同時用台灣 Pay 綁定該行存款帳戶或信用卡消費，就有機會再多賺 1 萬元，還有機會抽中獲得百萬現金、iPhone 13 Pro Max、任天堂 Switch 遊戲主機及行政院部會加碼券 2000 元等回饋。

台企銀表示，用戶可從 9 月 22 日起完成登錄及綁定程序，至指定通路用台灣 Pay 成功掃碼支付，不用抽獎就能享有綁定禮、新戶首刷與加碼抽獎等回饋禮。

舉例來說，前 41250 名綁定數位五倍券可獲得 800 元回饋金，第 41251 到 62500 回饋金 500 元，62500 名起也有 300 元回饋金可拿。

華銀表示，只要在「振興五倍券」活動期間內以台灣 Pay 綁定數位五倍券，推出五重加碼好禮，還可以抽百萬現金及「東奧鞍馬銀牌」李智凱選手親簽運動包，合計五倍券最多可以領到 10800 元，讓客戶把五倍券放大到 11 倍。

合庫銀表示，將五倍券綁定合庫台灣 Pay 可翻倍成十倍券，除有機會獲得超過 5000 元的回饋金外，還有機會抽中百萬元大獎及合庫銀行贊助桌球黃金混雙鄭怡靜、林昀儒限量簽名小小紀念球拍、簽名球共 35 組。

