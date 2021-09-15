全球經濟成長創高峰之後，投資下一步看這裡

全球經濟一甩疫情陰霾，不論成熟國家或新興市場第二季 GDP 皆表現優異，不過，面對各經濟體的成長來到高峰之後，支撐經濟復甦與市場報酬的強力政府政策支持將緩步退場，新的風險與不確定性，以及金融資產估值處於相對高檔，都可能造成市場波動加劇。

PGIM 保德信投資管理指出，縱使風險性資產震盪加大，美國長期公債殖利率處歷史低位，利率上行壓力無可避免，但檢視基本面，全球經濟成長方向並未改變，景氣持續升溫是引導貨幣政策回歸正常化的契機，此時若能透過全球股票、生技醫療產業、台股、美國高收益債等不同資產，分散佈局，除了不漏接任一市場的成長契機，也能降低整體資產的波動度。

全球經濟展開強勁反彈，美國、歐洲、中國、台灣、巴西、印度與其他新興市場第二季 GDP 繳出亮眼的成績單，隨全球主要經濟體持續解封，根據預測，2021 下半年全球 GDP 將維持穩定成長，只是中間可能不時出現雜音干擾，例如被抑制的需求均已獲得滿足，各國政府推出進一步政策刺激的可能性降低（除了美國之外），可預期成長速度會在第二、三季達到高峰，之後呈現趨緩。

此外，傳染性更強的 Delta 變種病毒在歐洲、美國以及許多亞洲國家肆虐，更為成長展望蒙上陰影，雖然已開發經濟體的高疫苗接種率，開始發揮降低染疫後死亡率的效果，無須採取更嚴格的限制與封城措施，然而，在某些疫苗接種率較低的地區，例如日本、新興經濟體等仍在實施新的限制措施，勢必會對成長造成影響，即使變種病毒不至於癱瘓全球復甦，卻會對成長展望帶來新的不確定性。

另外值得注意的是美國第二季 GDP 年增率雖然達到 6.5%，仍低於預期的 8.4%，也就是說，雖然 GDP 已 經突破疫情前的水準，但是先前的動能趨勢仍未完全恢復，不過從別產業來看，強勁的需求面反映在民間終端需求上，特別是強大的消費與商業投資力道是這波成長的主要驅動力。

在新興市場方面，中國在過去幾季的強勢成長後，預期 2021 年下半年將開始放緩，雖然中國整體消費性支出呈現成長趨勢，但是工業活動不振以及房地產投資放緩，都是拖累成長趨緩的因素，隨著工業生產持續放慢，經濟成長率預期會再下探至 5% 至 6%。

較令人驚喜的是台灣第二季 GDP 年成長率高達 7.5%，遠高於預測值 6.6%，雖然第二季台灣受到疫情衝擊，不過強勁的出口力道彌補了消費性支出的不足。至於俄羅斯方面，由於原油價格攀升，帶動俄羅斯經濟持續強力復甦中，預測 GDP 成長率在第二季會達到 10%。

PGIM 保德信投資管理認為，這波全球 GDP 保持穩健成長，特別是美國 GDP 表現亮眼，主要是由於消費者開始花費政府補助金、封城期間減少的支出，以及受惠股票與房地產價格反彈而增加家庭財富等因素，加上疫情加速 5G 進展與網路使用，包括線上消費、支付、串流平台服務快速崛起等，讓現有商業模式出現洗牌，具有破壞式創新的企業獲得市場青睞，可以預期在未來的投資上，這些創新企業將持續為資金聚焦之處。

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