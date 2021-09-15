蘋果手機、平板新品齊發 機殼廠添新動能

蘋果周二舉辦秋季新品發表會，推出新一代 iPhone、iPad，儘管此次 iPhone 13 規格並未有顯著升級，但整體銷量仍可望較去年增加，加上 iPad mini 改款後受青睞，也挹注機殼供應商如鴻準 (2354-TW)、可成 (2474-TW) 等後市營運。

外資預估，由於 iPhone 13 性能與價格有吸引力，蘋果下半年備貨量高達 8500-9000 萬支，高於去年 iPhone 12 同期的銷售表現，有助供應鏈台積電 (2330-TW)、鴻海 (2317-TW) 等下半年營運。

鴻準為鴻海旗下機殼廠，今年也持續擔任 iPhone 高階不鏽鋼邊框的主力供應商，外資看好，在 iPhone 機殼出貨帶動下，鴻準下半年營收將逐季走高，第四季估達 382.71 億元，創下 3 年來新高。

此外，鴻準近期也配合集團規劃，布局電動車市場，透過輕量化鋁合金壓鑄技術，供應電動車車殼，今日更隨著鴻華先進新款車型提前曝光，股價一度強漲 7%，終場漲幅收斂至 3.5%。

可成則為 iPad、Macbook 的機殼供應商，隨著蘋果推出新一代產品，可成身為供應鏈成員也受惠，預期第三季營收仍可維持第二季水準。